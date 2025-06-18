Военные будут получать денежные вознаграждения за инновационные разработки

Министерство обороны Украины разработало проект постановления Кабинета Министров Украины, предусматривающий порядок и размеры денежного вознаграждения для военнослужащих за внедрение и использование их инновационных разработок.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

Предполагаемый механизм должен стать инструментом справедливой оценки достижений военнослужащих-изобретателей, а также стимулом к дальнейшим исследованиям и творческим поискам решений в сфере обороны.

«В условиях войны, технологического состязания с врагом мы должны не только быстро создавать инновационные решения для фронта, но и защищать их. Именно поэтому Министерство обороны строит систему защиты прав интеллектуальной собственности», – подчеркнул заместитель министра обороны Украины Валерий Чуркин.

По его словам, речь идет не только о юридическом оформлении прав, но и о формировании культуры уважения интеллектуального продукта в оборонном секторе.

О правах интеллектуальной собственности

Кроме того, в целях создания современной и эффективной системы управления правами интеллектуальной собственности в структуре Минобороны было создано специализированное управление по вопросам интеллектуальной собственности.

Также Минобороны инициировало два законопроекта, которые уже поддержаны Верховной Радой Украины в первом чтении. Эти документы предусматривают изменения в Гражданский кодекс Украины о распределении имущественных прав интеллектуальной собственности на объекты, созданные военнослужащими, а также регулируют правоотношения, связанные с созданием и использованием объектов.

Предполагаемые изменения станут основой для построения целостной системы управления интеллектуальной собственностью в оборонном ведомстве, в которой перспективные разработки, созданные за средства государственного бюджета, будут принадлежать государству, а их авторы будут получать справедливое вознаграждение.

Об украинском оружии

Теперь вся украинская оборонная промышленность будет выступать на мировой арене под единственным брендом Zbroya. Речь идет о вооружении и вообще украинской оборонной индустрии, которая возродилась и развилась за три года полномасштабного российского вторжения.

Добавим, что в 2025 году Минобороны уже заключило контракты с 12 украинскими производителями вооружения в рамках инициативы "Оружие Победы" на сумму около 130 млрд. грн.