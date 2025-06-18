Військові отримуватимуть грошові винагороди за інноваційні розробки

Міністерство оборони України розробило проєкт постанови Кабінету Міністрів України, який передбачає порядок і розміри грошової винагороди для військовослужбовців за впровадження та використання їхніх інноваційних розробок.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу оборонного відомства.

Зазначається, що запропонований механізм має стати інструментом справедливої оцінки досягнень військовослужбовців-винахідників, а також стимулом до подальших досліджень і творчих пошуків рішень у сфері оборони.

«В умовах війни, технологічного змагання з ворогом ми маємо не лише швидко створювати інноваційні рішення для фронту, а й захищати їх. Саме тому Міністерство оборони розбудовує систему захисту прав інтелектуальної власності», – підкреслив заступник міністра оборони України Валерій Чуркін.

За його словами, йдеться не лише про юридичне оформлення прав, а й про формування культури поваги до інтелектуального продукту в оборонному секторі.

Про права інтелектуальної власності

Крім того, з метою створення сучасної та ефективної системи управління правами інтелектуальної власності в структурі Міноборони було створене спеціалізоване управління з питань інтелектуальної власності.

Також Міноборони ініціювало два законопроєкти, які вже підтримані Верховною Радою України у першому читанні. Ці документи передбачають зміни до Цивільного кодексу України щодо розподілу майнових прав інтелектуальної власності на об’єкти, створені військовослужбовцями, а також врегульовують правовідносини, пов’язані зі створенням і використанням об’єктів права інтелектуальної власності у сфері оборони.

Очікується, що запропоновані зміни стануть основою для побудови цілісної системи управління інтелектуальною власністю в оборонному відомстві, в якій перспективні розробки, створені за кошти державного бюджету, належатимуть державі, а їхні автори отримуватимуть справедливу винагороду.

Про українську зброю

Відтепер вся українська оборонна промисловість виступатиме на світовій арені під єдиним брендом Zbroya. Ідеться про озброєння та загалом українську оборонну індустрію, яка відродилася й розвинулася за три роки повномасштабного російського вторгнення.

Додамо, що в 2025 році Міноборони вже уклало контракти з 12 українськими виробниками озброєння в рамках ініціативи "Зброя Перемоги" на суму близько 130 млрд грн.