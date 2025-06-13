В Україні представили інноваційну mesh-систему зв'язку Phantom 3.0 для наземних роботів

Українська компанія Bravo Dynamics представила mesh-систему Phantom 3.0 для наземних роботів, яка забезпечує стійкий зв'язок без повітряних ретрансляторів навіть під дією ворожих систем радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Як пише Delo.ua, про це повідомляє військовий портал Defense Express.

Розробники пояснили, що їхня система Phantom 3.0 не використовує повітряні ретранслятори, які легше виявити. Натомість вона покладається на наземну mesh-мережу, що забезпечує стабільний обмін даними з роботизованою платформою.

При цьому продукт спрямований саме на специфіку наземних роботизованих комплексів, в той час, як інші вже наявні рішення розроблялися спершу з орієнтацією на БпЛА.

Перспективи та характеристики

Версія 3.0, яку планується розробити до кінця року, передбачає до 5 вузлів у одній групі, стійкість до РЕБ та природних завад, адаптивний FHSS, а також модульність та простоту в інтеграції. З інших характеристик, то максимальна дальність передачі даних планується до 80 км, а діапазон підтримуваних частот заявлено як 150 МГц до 1.6 ГГц.

Зазначається, що ця ідея стартапу має великий потенціал, адже забезпечення зв'язку з наземними роботами на передовій є одним із найскладніших завдань.

Вигляд вузла для системи зв'язку Phantom 3.0. Фото: Defense Express

Історія розробки

Перші версії системи зв’язку з’явилися влітку 2024 року, а вже осінню було продано перші комплекси на 25 тисяч доларів. На почату 2025 року було проведено фронтові випробування та оцінку від Brave1, за результатами чого система була перероблена для кращої відповідності поставленим завданням, отримавши індекс 1.5.

Наразі компанія працює над mesh-мережею, яка може підтримувати до 3 пристроїв. Ця версія продукту має назву Phantom 2.0 та має бути готова до кінця цього літа.

Нагадаємо, Міноборони офіційно допустило до експлуатації наземний роботизований комплекс "Спайдер". Він уже отримав кодифікацію і найближчим часом надійде до підрозділів Збройних сил.