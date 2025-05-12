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Наземний робот "Спайдер" допущено до експлуатації у ЗСУ: що може робити

робот "Спайдер"
Міноборони допустило до експлуатації наземний робот Спайдер / Міноборони

Міністерство оборони України офіційно допустило до експлуатації наземний роботизований комплекс "Спайдер". Він уже отримав кодифікацію і найближчим часом надійде до підрозділів Збройних сил.

Про це повідомляє Міністерство оборони.

Розробкою "Спайдера" займалися українські інженери, які врахували досвід реальних бойових дій. Платформа має кілька модифікацій, орієнтованих на різні завдання — від логістики до інженерного забезпечення. Зокрема, робот здатен перевозити до 100 кг вантажу при власній вазі трохи більш ніж 50 кг.

Окрему увагу розробники приділили мобільності та керованості: платформа має чотири електродвигуни, відзначається високою маневреністю, може рухатися у складних умовах — на схилах, у тісних просторах і навіть під дією ворожих засобів радіоелектронної боротьби.

"Спайдер" не потребує складного керування, а одного заряду акумулятора вистачає на кілька годин безперервної роботи.

Ще однією перевагою комплексу є компактність: у кузов стандартного військового пікапа поміщається одразу два таких роботи. Крім того, оновлена система дистанційного керування дозволяє працювати на більшій відстані — це стало можливим завдяки побажанням самих військових, які допомагали з удосконаленням платформи.

Міністерство оборони України у 2024 році допустило до експлуатації понад 330 зразків безпілотних систем українського виробництва, що у 4.4 рази більше ніж у попередньому році, коли було допущено 75 зразків.

Автор:
Тетяна Гойденко