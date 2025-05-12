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Наземный робот "Спайдер" допущен к эксплуатации в ВСУ: что может делать

робот "Спайдер"
Минобороны допустило к эксплуатации наземный робот Спайдер / Минобороны

Министерство обороны Украины официально допустило к эксплуатации наземный роботизированный комплекс "Спайдер". Он уже получил кодификацию и в ближайшее время поступит в подразделения Вооруженных Сил.

Об этом сообщает Министерство обороны.

Разработкой "Спайдера" занимались украинские инженеры, учитывающие опыт реальных боевых действий. Платформа имеет несколько модификаций, ориентированных на разные задачи – от логистики до инженерного обеспечения. В частности, робот способен перевозить до 100 кг груза при собственном весе чуть более 50 кг.

Отдельное внимание разработчики уделили мобильности и управляемости: платформа имеет четыре электродвигателя, отличается высокой маневренностью, может двигаться в сложных условиях — на склонах, в тесных пространствах и даже под действием враждебных средств радиоэлектронной борьбы.

"Спайдер" не нуждается в сложном управлении, а одного заряда аккумулятора хватает на несколько часов непрерывной работы.

Еще одним преимуществом комплекса является компактность: в кузов стандартного военного пикапа помещается сразу два таких работы. Кроме того, обновленная система дистанционного управления позволяет работать на большем расстоянии – это стало возможным благодаря пожеланиям самих военных, помогавших с усовершенствованием платформы.

Министерство обороны Украины   в 2024 году допустило к эксплуатации более 330 образцов беспилотных систем украинского производства, что в 4.4 раза больше, чем в предыдущем году, когда было допущено 75 образцов.

Автор:
Татьяна Гойденко