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С начала года для нужд ВСУ к эксплуатации допущено более 50 новых образцов автотехники

военный автомобиль, дорога
Минобороны допустило к эксплуатации более 50 новых образцов автотехники. / Минобороны

В течение апреля 2025 года Минобороны кодифицировало и допустило в эксплуатацию в ВСУ 12 образцов автомобильной техники разного назначения, более 60 процентов из них – украинского производства. С начала года кодифицировано и допущено к эксплуатации более 50 новых образцов автотехники.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Среди новых образцов автомобильной техники есть колесные эвакуационные тягачи-транспортеры, седельные тягачи, автотранспорт для перевозки габаритных грузов, современные вездеходные шасси для широкого спектра применения, автокраны, автобусы, легковые пикапы и т.д.

"Мобильность войска, оперативное выполнение задач по логистике зависит от имеющегося автомобильного парка техники. Отечественные производители уже освоили производство отдельных образцов автотехники. Войску нужно больше современной автотехники с широкими функциональными возможностями", – отметил Чуркин.

Кроме украинских автомобилей парк автотехники пополнили образцы ведущих мировых автопроизводителей.

Напомним, 60 образцов боеприпасов украинского производства уже используют ВСУ . В списке новинок также есть боеприпасы для артиллерии и минометов, инженерные, боеприпасы для стрелкового оружия разных типов: как советских калибров, так и под калибры НАТО.

Автор:
Татьяна Ковальчук