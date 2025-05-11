З початку року для потреб ЗСУ до експлуатації допущено понад 50 нових зразків автотехніки

Впродовж квітня 2025 року Міноборони кодифікувало і допустило до експлуатації у ЗСУ 12 зразків автомобільної техніки різного призначення, понад 60 відсотків з них – українського виробництва. З початку року кодифіковано і допущено до експлуатації понад 50 нових зразків автотехніки.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Серед нових зразків автомобільної техніки є колісні евакуаційні тягачі-транспортери, сідельні тягачі, автотранспорт для перевезення габаритних вантажів, сучасні всюдихідні шасі для широкого спектра застосування, автокрани, автобуси, легкові пікапи тощо.

"Мобільність війська, оперативне виконання завдань із логістики залежить від наявного автомобільного парку техніки. Вітчизняні виробники вже освоїли виробництво окремих зразків автотехніки. Війську потрібно більше сучасної автотехніки з широкими функціональними можливостями", – зазначив Чуркін.

Окрім українських автомобілів, парк автотехніки поповнили зразки провідних світових автовиробників.

Нагадаємо, 60 зразків боєприпасів українського виробництва вже використовують ЗСУ. У переліку новинок також є боєприпаси для артилерії та мінометів, інженерні, боєприпаси для стрілецької зброї різних типів: як радянських калібрів, так й під калібри НАТО.