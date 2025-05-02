У квітні Міноборони допустило до експлуатації понад 120 нових зразків озброєння

Протягом квітня 2025 року Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Силах оборони понад 120 нових зразків озброєння та військової техніки.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Як повідомив заступник міністра оборони Валерій Чуркін, понад 85% з цих розробок — продукція українських виробників.

Серед допущених до використання систем переважають безпілотні авіаційні комплекси, боєприпаси до них, засоби радіоелектронної боротьби, військові автомобілі, засоби зв’язку та наземні роботизовані комплекси.

Окрема увага приділяється безпілотникам із керуванням по оптоволокну - з початку року таких комплексів допущено вже понад 40.

Усього з початку 2025 року Міноборони вже кодифікувало понад 400 нових зразків озброєння українського виробництва. Чуркін підкреслив, що цього все ще недостатньо.

"Того, що ми маємо сьогодні в арсеналі, замало. Ми мусимо швидше реагувати на виклики, більше вкладатися у технологічну зброю. Кожен ВОП маємо максимально посилити безпілотними системами", - сказав він.

Додамо, що протягом лютого 2025 року Міноборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Силах оборони понад 100 нових зразків озброєння та військової техніки, з яких понад 90% – вітчизняного виробництва.