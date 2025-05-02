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В апреле Минобороны допустило к эксплуатации более 120 новых образцов вооружения

оружие
В апреле допущено к использованию более 120 новых образцов вооружения / Минобороны

В апреле 2025 года Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в Силах обороны более 120 новых образцов вооружения и военной техники.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как сообщил заместитель министра обороны Валерий Чуркин, более 85% этих разработок — продукция украинских производителей.

Среди допущенных к использованию систем преобладают беспилотные авиационные комплексы, боеприпасы к ним, радиоэлектронная борьба, военные автомобили, средства связи и наземные роботизированные комплексы.

Отдельное внимание уделяется беспилотникам с управлением по оптоволокну – с начала года таких комплексов допущено уже более 40-ти.

Всего с начала 2025 г. Минобороны уже кодифицировало более 400 новых образцов вооружения украинского производства. Чуркин подчеркнул, что этого все еще недостаточно.

"Того, что мы имеем сегодня в арсенале, мало. Мы должны быстрее реагировать на вызовы, больше вкладываться в технологическое оружие. Каждый ВОП должен максимально усилить беспилотные системы", — сказал он.

Добавим, что в течение февраля 2025 года Минобороны Украины кодифицировало и допустило в Силах обороны более 100 новых образцов вооружения и военной техники, из которых более 90% — отечественного производства.

Автор:
Татьяна Гойденко