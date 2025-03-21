Минобороны кодифицировало новые устройства для стрелкового оружия и гранатометов ВСУ

Министерство обороны Украины официально кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях сил обороны ряд устройств, улучшающих эффективность применения стрелкового оружия и гранатометов на боевой технике и стационарных позициях.

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Об этом говорится на сайте Минобороны.

Новые разработки созданы украинскими инженерами и учитывают потребности военных в современных условиях боя.

По информации Главного управления обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники, к эксплуатации в ВСУ допущено:

Треногу-мортиру для гранатомета Мк 19 (40 мм) – обеспечивает возможность ведения огня навесной траекторией с закрытых позиций. Конструкция позволяет точно регулировать угол наводки без потери горизонтального выравнивания.

Малую пехотную треногу для крупнокалиберного пулемета Browning M2 – легка в использовании, быстро разлагается и может адаптироваться к разным видам оружия.

Универсальный крепеж-ложемент – позволяет монтировать оружие на пехотные треноги, бронетехнику, автомобили, плавсредства и роботизированные комплексы. Также уменьшает отдачу при стрельбе, что улучшает точность попаданий.

Стойка для установки пулеметов в кузовах пикапов – обеспечивает надежную фиксацию оружия, позволяет вести огонь из двух осей вращения и быстро менять оружие.

В ведомстве отметили, что новые устройства повысят мобильность, удобство и эффективность работы украинских военных на поле боя, обеспечив им лучшие возможности в ведении огня.

В общем, в течение 2024 года Министерство обороны Украина кодифицировала и разрешила к использованию в Силах обороны около 30 новых образцов стрелкового вооружения и около 10 видов гранатометов.