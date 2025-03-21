Міноборони кодифікувало нові пристрої для стрілецької зброї та гранатометів ЗСУ

Міністерство оборони України офіційно кодифікувало та допустило до використання в підрозділах Сил оборони низку пристроїв, що покращують ефективність застосування стрілецької зброї та гранатометів на бойовій техніці та стаціонарних позиціях.

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Про це йдеться на сайті Міноборони.

Нові розробки створені українськими інженерами та враховують потреби військових у сучасних умовах бою.

За інформацією Головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки, до експлуатації в ЗСУ допущено:

Триногу-мортиру для гранатомета Мк 19 (40 мм) – забезпечує можливість ведення вогню навісною траєкторією із закритих позицій. Конструкція дозволяє точно регулювати кут наведення без втрати горизонтального вирівнювання.

Малу піхотну триногу для великокаліберного кулемета Browning M2 – легка у використанні, швидко розкладається та може адаптуватися до різних видів зброї.

Універсальне кріплення-ложемент – дозволяє монтувати зброю на піхотні триноги, бронетехніку, автомобілі, плавзасоби та роботизовані комплекси. Також зменшує віддачу при стрільбі, що покращує точність влучень.

Стійку для встановлення кулеметів у кузовах пікапів – забезпечує надійну фіксацію зброї, дозволяє вести вогонь з двох осей обертання та швидко змінювати зброю.

У відомстві зазначили, що нові пристрої підвищать мобільність, зручність та ефективність роботи українських військових на полі бою, забезпечивши їм кращі можливості у веденні вогню.

Загалом, протягом 2024 року Міністерство оборони України кодифікувало та дозволило до використання у Силах оборони близько 30 нових зразків стрілецького озброєння та майже 10 видів гранатометів.