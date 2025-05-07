60 образцов боеприпасов украинского производства уже используют ВСУ

В апреле Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации более полутора десятков образцов боеприпасов украинского производства.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

С начала года оборонное ведомство допустило к эксплуатации более 60 образцов боеприпасов различного назначения. Самая большая группа – для беспилотных систем.

В списке новинок также есть боеприпасы для артиллерии и минометов, инженерные, боеприпасы для стрелкового оружия разных типов: как советских калибров, так и под калибры НАТО.

Отечественные оружейники также разработали практичные гранатометные боеприпасы для подствольных или автоматических гранатометов калибра 40 мм. Речь идет о двух типах гранатометных боеприпасов – инертном и маркерном. Маркерная 40-мм граната оснащена цветным красителем. Инертная – лишена взрывного заряда. Практические гранатометные боеприпасы используются для обучения личному составу и приведению оружия к нормальному бою.

"Важно, что отечественным оружейникам удается осваивать производство новых образцов боеприпасов разного назначения. Наша задача – как можно быстрее освоить производство широкой номенклатуры вооружения и техники. Максимальная самодостаточность в производстве ВВТ – больше возможностей обеспечения нужд войска", — отметил заместитель министра обороны Украины Валерий Чуркин.

Ранее сообщалось, что Агентство оборонных закупок (АОЗ) планирует в следующем году заключать большинство контрактов с отечественными производителями.

В прошлом году контрактов с отечественным производителем у АОЗ было меньше половины. В текущем году их уже более 70%. В настоящее время единственной нишей в поставке, преимущественно остающейся за иностранными поставщиками, являются боеприпасы. Однако украинский оборонно-промышленный комплекс постепенно увеличивает мощности и в этом направлении.

Об украинском оружии

Теперь вся украинская оборонная промышленность будет выступать на мировой арене под единственным брендом Zbroya. Речь идет о вооружении и вообще украинской оборонной индустрии, которая возродилась и развилась за три года полномасштабного российского вторжения.

Добавим, что в 2025 году Минобороны уже заключило контракты с 12 украинскими производителями вооружения в рамках инициативы "Оружие Победы" на сумму около 130 млрд. грн.