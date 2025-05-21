Україна отримає від естонської компанії Milrem Robotics шість безпілотних роботів для розмінування

Естонська компанія Milrem Robotics продала шість безпілотних роботів THeMIS французькій фірмі CNIM Systèmes Industriels, яка передасть їх Україні. Угода фінансується урядом Франції.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію ERR.

Зазначається, що фірма CNIM оснастить THeMIS своїми засобами для розмінування та усунення перешкод, а потім передасть їх під загальною назвою ROCUS Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

ROCUS дає змогу саперам дистанційно керувати системою, виявляти та знешкоджувати вибухові пристрої, усувати перешкоди.

"Угода зі CNIM дозволяє нам продовжувати надавати підтримку Україні. Наше партнерство демонструє силу європейського оборонного співробітництва та прагнення забезпечити Україну важливими можливостями", – заявив голова правління розробника робототехніки та автономних систем Milrem Robotics Кульдар Вярсі.

Що відомо про Milrem Robotics

У 2023 році контрольний пакет акцій в естонському підприємстві Milrem Robotics, що займається розробкою роботів та автономних систем військового призначення, придбала компанія EDGE Group PJSC зі штаб-квартирою в Об'єднаних Арабських Еміратах. Фірма має представництва в Естонії, Фінляндії, Швеції, Нідерландах, Польщі та США.

В грудні 2023 року Milrem Robotics домовилася з "Укроборонпромом" про стратегічну співпрацю, яка передбачає визначення потреб України та варіантів використання роботизованих систем, які можуть посилити можливості української армії під час війни та після неї.

Нагадаємо, німецький виробник безпілотних систем із використанням ШІ Quantum Systems, що працює в Україні і є резидентом "Дія.City", залучив €160 млн інвестицій у раунді Series C та став єдинорогом.