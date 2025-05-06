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Компанія Quantum Systems, яка виробляє дрони в Україні, залучила 160 млн євро та отримала статус єдинорога

Quantum Systems
Фото: Quantum Systems

Німецький виробник безпілотних системах із використанням ШІ Quantum Systems, що працює в Україні і є резидентом "Дія.City", залучив €160 млн інвестицій у раунді Series C та став єдинорогом. 

Про це це йдеться на сторінці LinkedIn компанії.

Зазначається, що загальна сума інвестицій у проєкт становить €310 мільйонів. Завдяки залученню інвестицій Quantum Systems офіційно увійшла до клубу єдинорогів — стартапів із капіталізацією понад $1 млрд.

Залучені кошти підуть на:

  • дослідження й розробку безпілотних ШІ-систем; 
  • розширення виробництва; 
  • збільшення присутності в Європі, Америці та Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Quantum Systems активно розвиваються й в Україні. Торік вони запустили виробництво безпілотників в нашій крані, а їхні дрони допомагають ЗСУ нищити ворога ще з травня 2022 року. З 2023 року компанія стала резидентом спеціального податкового режиму "Дія.City".  

Про Quantum Systems

Quantum-Systems GmbH — німецька технологічна компанія зі штаб-квартирою в Гільхінгу, заснована у 2015 році. Компанія відома завдяки своїм модульним безпілотним системам типу eVTOL (електричний вертикальний зліт і посадка), які застосовуються як у військовій, так і в комерційній сферах — у сільському господарстві, гірничій справі, інфраструктурному моніторингу тощо.

Безпілотники та розвідувальні системи Quantum Systems наразі використовуються збройними силами країн-членів НАТО, а також партнерів, в тому числі в Німеччині, Україні, Австралії, Новій Зеландії та Іспанії.

У 2023 році компанія вийшла на український ринок, відкривши центри навчання, підтримки та логістики. У квітні 2024 року відкрито другий завод в Україні, де планується виробляти до тисячі дронів на рік та комплектуючі. На підприємстві працює до 100 осіб. Протягом двох років компанія планує інвестувати до 6 млн євро у виробництво.

З весни 2024 року в Україні розпочато випуск розвідувальних дронів Vector для потреб Сил оборони. У 2025 році повідомлено, що апарати комплектуються крилами та CRPA-антенами українського виробництва, а надалі планується локалізація фюзеляжу та інших компонентів.

Автор:
Світлана Манько