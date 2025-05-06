Компания Quantum Systems, производящая дроны в Украине, привлекла 160 млн евро и получила статус единорога

Немецкий производитель беспилотных систем с использованием ИИ Quantum Systems, работающий в Украине и являющийся резидентом "Дія.City", привлек €160 млн инвестиций в раунде Series C и стал единорогом.

Об этом говорится на странице LinkedIn компании.

Общая сумма инвестиций в проект составляет €310 миллионов. Благодаря привлечению инвестиций Quantum Systems официально вошла в клуб единорогов — стартапов с капитализацией более $1 млрд.

Привлеченные средства пойдут на:

исследование и разработку беспилотных ИИ-систем;

расширение производства;

увеличение присутствия в Европе, Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Quantum Systems активно развиваются и в Украине в прошлом году они запустили производство беспилотников в нашей стране, а их дроны помогают ВСУ уничтожать врага еще с мая 2022 года.

О Quantum Systems

Quantum-Systems GmbH – немецкая технологическая компания со штаб-квартирой в Гильхинге, основанная в 2015 году. Компания известна благодаря своим модульным беспилотным системам типа eVTOL (электрический вертикальный взлет и посадка), применяемым как в военной, так и в коммерческой сферах — в сельском хозяйстве, горном деле, инфраструктурном мониторинге и т.д.

Беспилотники и разведывательные системы Quantum Systems используются вооруженными силами стран-членов НАТО, а также партнеров, в том числе в Германии, Украине, Австралии, Новой Зеландии и Испании.

В 2023 году компания вышла на украинский рынок, открыв центры обучения, поддержки и логистики. В апреле 2024 года открыт второй завод в Украине, где планируется производить до тысячи дронов в год и комплектующие. На предприятии работает до 100 человек. В течение двух лет компания планирует инвестировать до 6 млн. евро в производство.

С весны 2024 года в Украине начат выпуск разведывательных дронов Vector для нужд сил обороны. В 2025 году сообщается, что аппараты комплектуются крыльями и CRPA-антеннами украинского производства, а в дальнейшем планируется локализация фюзеляжа и других компонентов.