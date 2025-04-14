Немецко-украинский альянс: Frontline и Quantum Systems будут вместе укреплять оборонную базу

Украинская компания Frontline и немецкий производитель беспилотников Quantum Systems подписали Меморандум о взаимопонимании, открывая путь к совместной работе в сфере оборонных технологий и развитию инновационных решений.

Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин.

Что известно о сотрудничестве

Quantum Systems уже активно работает в Украине — здесь функционируют R&D центр и предприятие по обслуживанию и разработке беспилотников. В 2025 году компания планирует удвоить объем производства.

Подписанный с Frontline меморандум предусматривает сотрудничество на технологическом и индустриальном уровнях, в частности, реализацию совместных исследовательских проектов. Цель – интегрировать украинские оборонные разработки в Европейскую оборонно-промышленную базу.

Особое внимание уделено масштабированию производства в Украине, внедрению современных систем управления и локализации компонентной базы в Европе.

"Я благодарен компании Quantum Systems за интерес к сотрудничеству и конкретные шаги и результаты. Наше сотрудничество значительно усиливает оборонную промышленность благодаря внедрению новейших технологий и совершенствованию существующих систем. Это взаимовыгодное и результативное партнерство", — подчеркнул Сметанин.

О компаниях

Quantum-Systems GmbH – немецкая технологическая компания со штаб-квартирой в Гильхинге, основанная в 2015 году. Специализируется на разработке и производстве малых беспилотников.

В 2023 году компания вышла на украинский рынок, открыв центры обучения, поддержки и логистики. В апреле 2024 года открыт второй завод в Украине, где планируется производить до тысячи дронов в год и комплектующие. На предприятии работает до 100 человек. В течение двух лет компания планирует инвестировать до 6 млн евро в производство.

С весны 2024 года в Украине начат выпуск разведывательных дронов Vector для нужд сил обороны. В 2025 году сообщается, что аппараты комплектуются крыльями и CRPA-антеннами украинского производства, а в дальнейшем планируется локализация фюзеляжа и других компонентов.

Frontline – это украинская MilTech компания, специализирующаяся на разработке и изготовлении роботизированных систем для передовой.

Frontline основали в 2023 году четыре украинца, которые имели опыт создания оборонной робототехники. Стартап разрабатывает дроны и боевые турели, устойчивые к радиоэлектронной борьбе.

Об украинском оружии

Теперь вся украинская оборонная промышленность будет выступать на мировой арене под единственным брендом Zbroya. Речь идет о вооружении и вообще украинской оборонной индустрии, которая возродилась и развилась за три года полномасштабного российского вторжения.

Минобороны кодифицировало и допустило к использованию в Силах обороны Украины эвакуационный бронеавтомобиль "Джура-ЭВАК".