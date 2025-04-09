Минобороны утвердило эвакуационный бронеавтомобиль "Джура-ЭВАК" для армии

Минобороны кодифицировало и допустило к использованию в Силах обороны Украины эвакуационный бронеавтомобиль "Джура-ЭВАК".

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Об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

Основные характеристики

Эвакуационный бронеавтомобиль "Джура-ЭВАК" производится в Украине на предприятии с многолетним опытом в области бронетехники.

Машина оснащена мощным дизельным двигателем, полным приводом 4х4 и надежной механической коробкой передач.

Для эффективной работы в условиях бездорожья и сложного ландшафта конструкция автомобиля была усовершенствована:

усилена передняя и задняя подвеска;

установлены внедорожные шины;

модернизирована тормозная система;

улучшена ходовая часть в целом.

Эвакуационный автомобиль имеет модульную компоновку и вмещает шесть человек, включая водителя и сопровождающего боевого медика.

Корпус этого эвакоавтомобиля имеет баллистическую защиту от пуль стрелкового оружия, осколков, взрывов инженерных боеприпасов и т.п.

"Джура-ЭВАК" оборудован всем необходимым для безопасной транспортировки раненых.

В его оснащение входят:

система видеонаблюдения;

светомаскировка;

средства противодействия атакам вражеских беспилотников;

вентиляция и кондиционирование воздуха.

Кроме того, бронеавтомобиль имеет систему автоматической загрузки ношей и другие специализированные функции, обеспечивающие эффективную эвакуацию в боевых условиях.

Отмечается, что в Силах обороны для эвакуации раненых с поля боя используются различные типы техники как отечественного, так и иностранного производства.

Это могут быть бронированные колесные или гусеничные машины, вездеходы, легкие баги, квадроциклы или даже роботизированные платформы. Выбор транспорта зависит от имеющихся ресурсов и конкретной боевой ситуации – применяют наиболее подходящий вариант для обеспечения оперативной эвакуации.

Об украинском оружии

Теперь вся украинская оборонная промышленность будет выступать на мировой арене под единственным брендом Zbroya. Речь идет о вооружении и вообще украинской оборонной индустрии, которая возродилась и развилась за три года полномасштабного российского вторжения.

Добавим, что в 2025 году Минобороны уже заключило контракты с 12 украинскими производителями вооружения в рамках инициативы "Оружие Победы" на сумму около 130 млрд. грн.