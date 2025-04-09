- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Минобороны утвердило эвакуационный бронеавтомобиль "Джура-ЭВАК" для армии
Минобороны кодифицировало и допустило к использованию в Силах обороны Украины эвакуационный бронеавтомобиль "Джура-ЭВАК".
Об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.
Основные характеристики
Эвакуационный бронеавтомобиль "Джура-ЭВАК" производится в Украине на предприятии с многолетним опытом в области бронетехники.
Машина оснащена мощным дизельным двигателем, полным приводом 4х4 и надежной механической коробкой передач.
Для эффективной работы в условиях бездорожья и сложного ландшафта конструкция автомобиля была усовершенствована:
- усилена передняя и задняя подвеска;
- установлены внедорожные шины;
- модернизирована тормозная система;
- улучшена ходовая часть в целом.
Эвакуационный автомобиль имеет модульную компоновку и вмещает шесть человек, включая водителя и сопровождающего боевого медика.
Корпус этого эвакоавтомобиля имеет баллистическую защиту от пуль стрелкового оружия, осколков, взрывов инженерных боеприпасов и т.п.
"Джура-ЭВАК" оборудован всем необходимым для безопасной транспортировки раненых.
В его оснащение входят:
- система видеонаблюдения;
- светомаскировка;
- средства противодействия атакам вражеских беспилотников;
- вентиляция и кондиционирование воздуха.
Кроме того, бронеавтомобиль имеет систему автоматической загрузки ношей и другие специализированные функции, обеспечивающие эффективную эвакуацию в боевых условиях.
Отмечается, что в Силах обороны для эвакуации раненых с поля боя используются различные типы техники как отечественного, так и иностранного производства.
Это могут быть бронированные колесные или гусеничные машины, вездеходы, легкие баги, квадроциклы или даже роботизированные платформы. Выбор транспорта зависит от имеющихся ресурсов и конкретной боевой ситуации – применяют наиболее подходящий вариант для обеспечения оперативной эвакуации.
Об украинском оружии
Теперь вся украинская оборонная промышленность будет выступать на мировой арене под единственным брендом Zbroya. Речь идет о вооружении и вообще украинской оборонной индустрии, которая возродилась и развилась за три года полномасштабного российского вторжения.
Добавим, что в 2025 году Минобороны уже заключило контракты с 12 украинскими производителями вооружения в рамках инициативы "Оружие Победы" на сумму около 130 млрд. грн.