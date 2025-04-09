Міноборони затвердило евакуаційний бронеавтомобіль "Джура-ЕВАК" для армії

Міноборони кодифікувало та допустило до використання у Силах оборони України евакуаційний бронеавтомобіль “Джура-ЕВАК”.

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Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

Основні характеристики

Евакуаційний бронеавтомобіль "Джура-ЕВАК" виготовляється в Україні на підприємстві з багаторічним досвідом у галузі бронетехніки.

Машина оснащена потужним дизельним двигуном, повним приводом 4х4 та надійною механічною трансмісією.

Для ефективної роботи в умовах бездоріжжя та складного ландшафту конструкцію автомобіля було вдосконалено:

посилено передню й задню підвіску;

встановлено позашляхові шини;

модернізовано гальмівну систему;

покращено ходову частину загалом.

Евакуаційний автомобіль має модульне компонування та вміщає шість осіб включно із водієм та супроводжуючим бойовим медиком.

Корпус цього евакоавтомобіля має балістичний захист від куль стрілецької зброї, осколків, вибухів інженерних боєприпасів тощо

"Джура-ЕВАК" обладнаний усім необхідним для безпечного транспортування поранених.

У його оснащення входять:

система відеоспостереження;

світломаскування;

засоби протидії атакам ворожих безпілотників;

вентиляція та кондиціонування повітря.

Крім того, бронеавтомобіль має систему автоматичного завантаження нош та інші спеціалізовані функції, що забезпечують ефективну евакуацію в бойових умовах.

Наголошується, що у Силах оборони для евакуації поранених з поля бою використовують різноманітні типи техніки як вітчизняного, так і іноземного виробництва.

Це можуть бути броньовані колісні чи гусеничні машини, всюдиходи, легкі багі, квадроцикли або навіть роботизовані платформи. Вибір транспорту залежить від наявних ресурсів і конкретної бойової ситуації — застосовують найбільш доцільний варіант для забезпечення оперативної евакуації.

Про українську зброю

Відтепер вся українська оборонна промисловість виступатиме на світовій арені під єдиним брендом Zbroya. Ідеться про озброєння та загалом українську оборонну індустрію, яка відродилася й розвинулася за три роки повномасштабного російського вторгнення.

Додамо, що в 2025 році Міноборони вже уклало контракти з 12 українськими виробниками озброєння в рамках ініціативи “Зброя Перемоги” на суму близько 130 млрд грн.