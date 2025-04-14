Німецько-український альянс: Frontline та Quantum Systems разом зміцнюватимуть оборонну базу

Українська компанія Frontline та німецький виробник безпілотників Quantum Systems підписали Меморандум про взаєморозуміння, відкриваючи шлях до спільної роботи у сфері оборонних технологій та розвитку інноваційних рішень.

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.

Що відомо про співпрацю

Зазначається, що Quantum Systems вже активно працює в Україні — тут функціонують R&D центр і підприємство з обслуговування та розробки безпілотників. У 2025 році компанія планує подвоїти обсяги виробництва.

Підписаний з Frontline меморандум передбачає співпрацю на технологічному й індустріальному рівнях, зокрема реалізацію спільних дослідницьких проєктів. Мета — інтегрувати українські оборонні розробки в Європейську оборонно-промислову базу.

Особливу увагу приділено масштабуванню виробництва в Україні, впровадженню сучасних систем управління та локалізації компонентної бази в Європі.

"Я вдячний компанії Quantum Systems за інтерес до співпраці та конкретні кроки й результати. Наше співробітництво значно підсилює оборонну промисловість завдяки впровадженню новітніх технологій та вдосконаленню існуючих систем. Це взаємовигідне й результативне партнерство", - наголосив Сметанін.

Про компанії

Quantum-Systems GmbH — німецька технологічна компанія зі штаб-квартирою в Гільхінгу, заснована у 2015 році. Спеціалізується на розробці та виробництві малих безпілотників.

У 2023 році компанія вийшла на український ринок, відкривши центри навчання, підтримки та логістики. У квітні 2024 року відкрито другий завод в Україні, де планується виробляти до тисячі дронів на рік та комплектуючі. На підприємстві працює до 100 осіб. Протягом двох років компанія планує інвестувати до 6 млн євро у виробництво.

З весни 2024 року в Україні розпочато випуск розвідувальних дронів Vector для потреб Сил оборони. У 2025 році повідомлено, що апарати комплектуються крилами та CRPA-антенами українського виробництва, а надалі планується локалізація фюзеляжу та інших компонентів.

Frontline — це українська MilTech компанія яка спеціалізується на розробці та виготовленні роботизованих систем для передової.

Frontline заснували у 2023 році чотири українці, які мали досвід в створенні оборонної робототехніки. Стартап розробляє дрони та бойові турелі, стійкі до радіоелектронної боротьби.

Про українську зброю

Відтепер вся українська оборонна промисловість виступатиме на світовій арені під єдиним брендом Zbroya. Ідеться про озброєння та загалом українську оборонну індустрію, яка відродилася й розвинулася за три роки повномасштабного російського вторгнення.

Додамо, що Міноборони кодифікувало та допустило до використання у Силах оборони України евакуаційний бронеавтомобіль "Джура-ЕВАК".