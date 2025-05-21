Украина получит от эстонской компании Milrem Robotics шесть беспилотных роботов для разминирования

Эстонская компания Milrem Robotics продала шесть беспилотных роботов Themis французской фирме CNIM Systèmes Industriels, которая передаст их Украине. Соглашение финансируется правительством Франции.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию ERR.

Отмечается, что фирма CNIM оснастит THeMIS своими средствами разминирования и устранения препятствий, а затем передаст их под общим названием ROCUS Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

ROCUS позволяет саперам дистанционно управлять системой, обнаруживать и обезвреживать взрывные устройства, устранять помехи.

"Соглашение с CNIM позволяет нам продолжать оказывать поддержку Украине. Наше партнерство демонстрирует силу европейского оборонного сотрудничества и стремление обеспечить Украину важными возможностями", – заявил председатель правления разработчика робототехники и автономных систем Milrem Robotics Кульдар Верси.

Что известно о Milrem Robotics

В 2023 году контрольный пакет акций в эстонском предприятии Milrem Robotics, занимающийся разработкой роботов и автономных систем военного назначения, приобрела компания EDGE Group PJSC со штаб-квартирой в Объединенных Арабских Эмиратах. У фирмы есть представительства в Эстонии, Финляндии, Швеции, Нидерландах, Польше и США.

В декабре 2023 года Milrem Robotics договорилась с "Укроборонпромом" о стратегическом сотрудничестве, предусматривающем определение потребностей Украины и вариантов использования роботизированных систем, которые могут усилить возможности украинской армии во время войны и после нее.

Напомним, немецкий производитель беспилотных систем с использованием ИИ Quantum Systems, работающий в Украине и являющийся резидентом "Дія.City", привлек €160 млн инвестиций в раунде Series C и стал единорогом.