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Украина получит от эстонской компании Milrem Robotics шесть беспилотных роботов для разминирования

робот THeMIS
Украина получит шесть беспилотных роботов/Milrem Robotics

Эстонская компания Milrem Robotics продала шесть беспилотных роботов Themis французской фирме CNIM Systèmes Industriels, которая передаст их Украине. Соглашение финансируется правительством Франции.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию ERR.

Отмечается, что фирма CNIM оснастит THeMIS своими средствами разминирования и устранения препятствий, а затем передаст их под общим названием ROCUS Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

ROCUS позволяет саперам дистанционно управлять системой, обнаруживать и обезвреживать взрывные устройства, устранять помехи.

"Соглашение с CNIM позволяет нам продолжать оказывать поддержку Украине. Наше партнерство демонстрирует силу европейского оборонного сотрудничества и стремление обеспечить Украину важными возможностями", – заявил председатель правления разработчика робототехники и автономных систем Milrem Robotics Кульдар Верси.

Что известно о Milrem Robotics

В 2023 году контрольный пакет акций в эстонском предприятии Milrem Robotics, занимающийся разработкой роботов и автономных систем военного назначения, приобрела компания EDGE Group PJSC со штаб-квартирой в Объединенных Арабских Эмиратах. У фирмы есть представительства в Эстонии, Финляндии, Швеции, Нидерландах, Польше и США.

В декабре 2023 года Milrem Robotics договорилась с "Укроборонпромом" о стратегическом сотрудничестве, предусматривающем определение потребностей Украины и вариантов использования роботизированных систем, которые могут усилить возможности украинской армии во время войны и после нее.

Напомним, немецкий производитель беспилотных систем с использованием ИИ Quantum Systems, работающий в Украине и являющийся резидентом "Дія.City", привлек €160 млн инвестиций в раунде Series C и стал единорогом.

Автор:
Татьяна Бессараб