В Украине представили инновационную mesh-систему связи Phantom 3.0 для наземных роботов

Украинская компания Bravo Dynamics представила mesh-систему Phantom 3.0 для наземных роботов, обеспечивающую устойчивую связь без воздушных ретрансляторов даже под действием враждебных систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает военный портал Defense Express.

Разработчики объяснили, что их система Phantom 3.0 не использует воздушные ретрансляторы, которые легче обнаружить.

При этом продукт направлен именно на специфику наземных роботизированных комплексов, в то время как другие уже имеющиеся решения разрабатывались сперва с ориентацией на БПЛА.

Перспективы и характеристики

Версия 3.0, которую планируется разработать до конца года, предусматривает до 5 узлов в одной группе, устойчивость к РЭБ и естественным помехам, адаптивный FHSS, а также модульность и простоту в интеграции. Из других характеристик, то максимальная дальность передачи данных планируется до 80 км, а диапазон поддерживаемых частот заявлен как от 150 МГц до 1.6 ГГц.

Отмечается, что эта идея стартапа обладает большим потенциалом, ведь обеспечение связи с наземными работами на передовой является одной из самых сложных задач.

Вид узла для системы связи Phantom 3.0. Фото: Defense Express

История разработки

Первые версии системы связи появились летом 2024 года, а уже осенью были проданы первые комплексы на 25 тысяч долларов. В начале 2025 года были проведены фронтовые испытания и оценку от Brave1, по результатам чего система была переработана для лучшего соответствия поставленным задачам, получив индекс 1.5.

В настоящее время компания работает над mesh-сетью, которая может поддерживать до 3 устройств. Эта версия продукта называется Phantom 2.0 и должна быть готова к концу этого лета.

Напомним, Минобороны официально допустило к эксплуатации наземный роботизированный комплекс "Спайдер". Он уже получил кодификацию и в ближайшее время поступит в подразделения Вооруженных Сил.