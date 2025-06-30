Військові отримали новий вітчизняний ударний дрон на оптоволокні: які характеристики

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України безпілотний літальний апарат "РОННІ-13".

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу оборонного відомства.

Зазначається, що дрон, який має оптоволоконне управління, створений українським підприємством з урахуванням бойового досвіду військових.

Ці "бойові пташки" мають міцну легку раму, ємнісні акумулятори та потужні безколекторні двигуни, які дозволяють нести бойовий заряд для ураження живої сили та техніки противника на значні відстані.

В залежності від потреби дрони "РОННІ-13" можуть оснащуватись різними типами камер, які дозволяють виконувати завдання удень або в нічну пору доби.

Нагадаємо, українська компанія 3DTech стала першим вітчизняним виробником, який завершив процедуру кодифікації лінійки оптоволоконних безпілотних авіаційних комплексів Хижак REBOFF у Міністерстві оборони України.

Про українську зброю

Відтепер вся українська оборонна промисловість виступатиме на світовій арені під єдиним брендом Zbroya. Ідеться про озброєння та загалом українську оборонну індустрію, яка відродилася й розвинулася за три роки повномасштабного російського вторгнення.

Додамо, що в 2025 році Міноборони вже уклало контракти з 12 українськими виробниками озброєння в рамках ініціативи "Зброя Перемоги" на суму близько 130 млрд грн.