Зеленський запровадив санкції проти п’яти китайських компаній за постачання компонентів для дронів РФ

Президент України Володимир Зеленський офіційно затвердив рішення РНБО про запровадження санкцій проти п’яти китайських компаній. Їхні компоненти були знайдені у збитих російських безпілотниках Shahed.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в указі глави держави №466/2025 від 8 липня.

Під обмеження потрапили такі компанії, як Ningbo BLIN Machinery Co., Ltd та Suzhou ECOD Precision Manufacturing. Вони постачали свою продукцію підсанкційним російським підприємствам у 2024 та 2025 роках.

Також санкції запроваджено проти Shenzhen JinduobangTechnology Co., Ltd; Shenzhen Royo Technology Co., Ltd; та Central Asia Silk Road International Trade (Tianjin) Co., Ltd.

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк прокоментував, що під час масованого обстрілу Києва у ніч на 4 липня у збитих дронах Shahed були знайдені компоненти китайського виробництва, і саме тому ці компанії сьогодні отримали санкції.

Запроваджені санкції передбачають блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами. Відповідні санкції запроваджуються на десять років.

Як повідомлялося раніше, СБУ виявило компоненти китайського виробництва в дронах, якими РФ атакувала Київ в ніч з 3 на 4 липня. Слідчі виявили в БпЛА "Герань" (російська версія безпілотника "Шахед") компоненти, виготовлені в КНР. Про це свідчать маркування підприємства-виробника Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co., Ltd на відповідних деталях.

Нагадаємо, за даними Bloomberg, Росія активно співпрацює з китайськими компаніями, щоб обійти санкції та забезпечити виробництво дронів для війни проти України. Китайський виробник дронів Autel Robotics заперечує співпрацю з російськими компаніями з лютого 2022 року. Проте, російські документи свідчать, що співпраця з інженерами Autel розпочалася на початку 2023 року.