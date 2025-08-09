Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,46

--0,15

EUR

48,28

--0,01

Наличный курс:

USD

41,50

41,41

EUR

48,50

48,35

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Зеленский ввел санкции против "Росатома" и еще более 300 компаний, связанных с РФ

Владимир Зеленский
Зеленский ввел санкции против "Росатома"/ОП

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении новых персональных и секторальных санкций против России.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на указы №594 и №595.

Согласно сообщению, в указах по решению Совета национальной безопасности и обороны под ограничения попали 46 физических лиц и 305 компаний.

Санкции против российской госкорпорации "Росатом" предусматривают ограничения для 18 физических и 17 юридических лиц, включая дочерние структуры в Швейцарии, Кипре, Нидерландах и Финляндии. Срок действия этих санкций – 50 лет.

В список вошли также дочерние компании "Газпромнефти" в России, Казахстане, Таджикистане, Кыргызстане и странах ЕС, в том числе крупнейший нефтяной оператор Сербии — NIS (Нефтяная индустриа Србие).

Зеленский надеется, что такой шаг со стороны Украины будет побуждать партнеров к аналогичным действиям.

"Министерству иностранных дел Украины проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поднять перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер", - говорится в сообщении.

Также ограничения введены и против:

  • компаний "теневого флота" РФ и трейдеров, экспортирующих российскую нефть в обход ценового потолка (в частности, индийская Avision Shipping);
  • производителей оборудования для российского ВПК из России, Китая, Турции, ОАЭ и Малайзии, среди которых Farton Mitex (Малайзия, поставка подшипников двойного назначения) и Proffpcb (ОАЭ, многослойные печатные платы);
  • финансовых и логистических посредников, помогающих обходить санкции и осуществлять трансграничные платежи, такие как ООО "Управляющая компания "Эвокорп".

Эти санкционные меры направлены на дальнейшее ограничение экономических и военных возможностей государства-агрессора.

Синхронизация с американскими санкциями

Как пишет уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, введенные санкции синхронизируются с теми, что Соединенные Штаты приняли в этом году.

Он подчеркнул, что "Росатом" давно находится в фокусе международной санкционной группы. Под новые ограничения попали 18 физических и 17 юридических лиц, причастных к попыткам интегрировать Запорожскую АЭС в энергосистему России, участие в захвате Чернобыльской АЭС, производство и обслуживание ядерного оборудования двойного назначения, а также экспорт обогащенного урана через дочерние структуры в Швейцарии, на Кипре, в Нидерланд. Владисюк подчеркнул, что многочисленные филиалы "Росатома" в странах ЕС не должны способствовать работе российской военной машины.

Синхронизированные с американскими санкции обхватывают энергетический сектор, военно-промышленный комплекс РФ и сеть посредников и логистических операторов в третьих странах. В них вошли дочерние компании "Газпромнефти" в России, Казахстане, Таджикистане, Кыргызстане и ЕС (в частности в Люксембурге), предприятия, обслуживающие так называемый теневой флот РФ и трейдеры, помогающие экспортировать российскую нефть в обход ценового потолка. Также в список добавлены производители оборудования и комплектующих для российского ВПК в России, Китае, Турции, ОАЭ и Малайзии, а также финансовые и логистические посредники, способствующие обходу санкций и осуществлению трансграничных платежей.

Напомним, по данным Bloomberg, Россия активно сотрудничает с китайскими компаниями, чтобы обойти санкции и обеспечить производство дронов для войны против Украины. Китайский производитель дронов Autel Robotics отрицает сотрудничество с российскими компаниями с февраля 2022 года. Однако российские документы свидетельствуют, что сотрудничество с инженерами Autel началось в начале 2023 года.

Автор:
Татьяна Гойденко