Зеленский ввел санкции против "Росатома" и еще более 300 компаний, связанных с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении новых персональных и секторальных санкций против России.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на указы №594 и №595.

Согласно сообщению, в указах по решению Совета национальной безопасности и обороны под ограничения попали 46 физических лиц и 305 компаний.

Санкции против российской госкорпорации "Росатом" предусматривают ограничения для 18 физических и 17 юридических лиц, включая дочерние структуры в Швейцарии, Кипре, Нидерландах и Финляндии. Срок действия этих санкций – 50 лет.

В список вошли также дочерние компании "Газпромнефти" в России, Казахстане, Таджикистане, Кыргызстане и странах ЕС, в том числе крупнейший нефтяной оператор Сербии — NIS (Нефтяная индустриа Србие).

Зеленский надеется, что такой шаг со стороны Украины будет побуждать партнеров к аналогичным действиям.

"Министерству иностранных дел Украины проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поднять перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер", - говорится в сообщении.

Также ограничения введены и против:

компаний "теневого флота" РФ и трейдеров, экспортирующих российскую нефть в обход ценового потолка (в частности, индийская Avision Shipping);

производителей оборудования для российского ВПК из России, Китая, Турции, ОАЭ и Малайзии, среди которых Farton Mitex (Малайзия, поставка подшипников двойного назначения) и Proffpcb (ОАЭ, многослойные печатные платы);

финансовых и логистических посредников, помогающих обходить санкции и осуществлять трансграничные платежи, такие как ООО "Управляющая компания "Эвокорп".

Эти санкционные меры направлены на дальнейшее ограничение экономических и военных возможностей государства-агрессора.

Синхронизация с американскими санкциями

Как пишет уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, введенные санкции синхронизируются с теми, что Соединенные Штаты приняли в этом году.

Он подчеркнул, что "Росатом" давно находится в фокусе международной санкционной группы. Под новые ограничения попали 18 физических и 17 юридических лиц, причастных к попыткам интегрировать Запорожскую АЭС в энергосистему России, участие в захвате Чернобыльской АЭС, производство и обслуживание ядерного оборудования двойного назначения, а также экспорт обогащенного урана через дочерние структуры в Швейцарии, на Кипре, в Нидерланд. Владисюк подчеркнул, что многочисленные филиалы "Росатома" в странах ЕС не должны способствовать работе российской военной машины.

Синхронизированные с американскими санкции обхватывают энергетический сектор, военно-промышленный комплекс РФ и сеть посредников и логистических операторов в третьих странах. В них вошли дочерние компании "Газпромнефти" в России, Казахстане, Таджикистане, Кыргызстане и ЕС (в частности в Люксембурге), предприятия, обслуживающие так называемый теневой флот РФ и трейдеры, помогающие экспортировать российскую нефть в обход ценового потолка. Также в список добавлены производители оборудования и комплектующих для российского ВПК в России, Китае, Турции, ОАЭ и Малайзии, а также финансовые и логистические посредники, способствующие обходу санкций и осуществлению трансграничных платежей.

Напомним, по данным Bloomberg, Россия активно сотрудничает с китайскими компаниями, чтобы обойти санкции и обеспечить производство дронов для войны против Украины. Китайский производитель дронов Autel Robotics отрицает сотрудничество с российскими компаниями с февраля 2022 года. Однако российские документы свидетельствуют, что сотрудничество с инженерами Autel началось в начале 2023 года.