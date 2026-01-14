20-й пакет санкцій ЄС проти Росії планують підготувати у лютому

Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас заявила, що 20-й пакет санкцій проти Росії через її війну проти України планують завершити у лютому цього року.

Як інформує Delo.ua, про це вона повідомила у вівторок у Берліні під час спільної пресконференції з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, пише "Інтерфакс-Україна".

За словами Каллас, Євросоюз активно просуває роботу над новими обмеженнями. Вона наголосила, що Росія буде готова серйозно ставитися до переговорів лише за умов посилення тиску.

Каллас також зазначила, що нині триває інтенсивний дипломатичний поштовх до миру, однак він залишається одностороннім. За її словами, щотижневі ракетні та бомбові удари Росії по українських містах, руйнування інфраструктури й загибель людей є фактичною відповіддю Москви на дипломатичні зусилля.

Вона застерегла, що війна може тривати довго, якщо міжнародна спільнота не чинитиме більшого колективного тиску на Росію з метою її припинення.

Окремо вона підкреслила, що амбіції Росії виходять за межі України. У зв’язку з цим Європа має й надалі посилювати власну оборонну готовність. Каллас відзначила ключову роль Німеччини у розвитку п’яти пріоритетних оборонних спроможностей та наголосила, що зміцнення європейської оборони не дублює функції НАТО, а посилює Європу в межах Альянсу.

Крім того, Каллас визнала, що відносини між ЄС та США, які залишаються незамінним союзником для Європи, нині переживають не найкращий період. Водночас вона підкреслила, що Європа не відмовиться від десятиліть трансатлантичного партнерства і що співпраця між ЄС і США залишається критично важливою у питаннях глобальної безпеки.

Нагадаємо, 19 вересня Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти країни-агресора Росії, який націлений, зокрема, проти криптовалют, банків та енергетики РФ.