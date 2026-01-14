Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,18

--0,08

EUR

50,32

--0,20

Готівковий курс:

USD

43,30

43,15

EUR

50,75

50,46

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

20-й пакет санкцій ЄС проти Росії планують підготувати у лютому

санкції
Нові санкції проти РФ будуть у лютому / Depositphotos

Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас заявила, що 20-й пакет санкцій проти Росії через її війну проти України планують завершити у лютому цього року.

Як інформує Delo.ua, про це вона повідомила у вівторок у Берліні під час спільної пресконференції з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, пише "Інтерфакс-Україна".

За словами Каллас, Євросоюз активно просуває роботу над новими обмеженнями. Вона наголосила, що Росія буде готова серйозно ставитися до переговорів лише за умов посилення тиску.

Каллас також зазначила, що нині триває інтенсивний дипломатичний поштовх до миру, однак він залишається одностороннім. За її словами, щотижневі ракетні та бомбові удари Росії по українських містах, руйнування інфраструктури й загибель людей є фактичною відповіддю Москви на дипломатичні зусилля.

Вона застерегла, що війна може тривати довго, якщо міжнародна спільнота не чинитиме більшого колективного тиску на Росію з метою її припинення.

Окремо вона підкреслила, що амбіції Росії виходять за межі України. У зв’язку з цим Європа має й надалі посилювати власну оборонну готовність. Каллас відзначила ключову роль Німеччини у розвитку п’яти пріоритетних оборонних спроможностей та наголосила, що зміцнення європейської оборони не дублює функції НАТО, а посилює Європу в межах Альянсу.

Крім того, Каллас визнала, що відносини між ЄС та США, які залишаються незамінним союзником для Європи, нині переживають не найкращий період. Водночас вона підкреслила, що Європа не відмовиться від десятиліть трансатлантичного партнерства і що співпраця між ЄС і США залишається критично важливою у питаннях глобальної безпеки.

Нагадаємо, 19 вересня Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти країни-агресора Росії, який націлений, зокрема, проти криптовалют, банків та енергетики РФ.

Автор:
Тетяна Гойденко