Єврокомісія затвердила 19-й пакет санкцій проти Росії

19 вересня Європейська комісія ухвалила 19-й пакет санкцій проти Російської Федерації.

Як пише Delo.ua, про це на брифінгу у Брюсселі повідомила речниця Єврокомісії Паула Піньйо, передає "Укрінформ".

"Можу підтвердити, що Комісія сьогодні затвердила 19-й пакет санкцій проти РФ", - заявила речниця", – заявила вона.

Очікується, що деталі пакету оприлюднять після обіду президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

Кілька днів тому Брюссель заявив, що Єврокомісія спільно з країнами G7 та США готує 19-й пакет санкцій проти Росії. Хоча деталі ще не розголошуються, його презентацію очікують найближчим часом.

Нагадаємо, 18 липня посли Європейського Союзу схвалили 18-й пакет санкцій проти Росії. ЄС продовжив скорочувати військовий бюджет Кремля, обмеживши пересування 105 кораблів "тіньового флоту РФ".