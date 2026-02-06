Єврокомісія оголосила про 20-й пакет санкцій проти Росії: нові обмеження для енергетики, фінансів і торгівлі

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про новий, двадцятий пакет санкцій проти Росії у відповідь на її війну проти України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на заяву фон дер Ляєн.

Фон дер Ляєн наголосила, що Росія продовжує воєнні злочини проти мирного населення, атакуючи будинки, енергетичні об’єкти та системи опалення, залишаючи громади без електрики за мінусових температур.

"Це не поведінка держави, яка прагне миру, це війна на виснаження проти цивільного населення", – заявила президентка Єврокомісії.

Новий пакет санкцій охоплює три основні блоки:

Енергетика: запроваджується повна заборона на морські перевезення російської сирої нафти та посилюється контроль за тіньовим флотом (додано 43 судна до списку, їхня загальна кількість сягає 640). Забороняється технічне обслуговування танкерів і криголамів для перевезення СПГ.

Фінанси: до списку санкцій додають ще 20 російських регіональних банків, вводяться обмеження на криптовалютні компанії та платформи, а також заходи проти банків у третіх країнах, які сприяють незаконній торгівлі санкційними товарами.

Торгівля та експорт: забороняється експорт до Росії товарів і послуг на суму понад 360 мільйонів євро, а також металів, хімікатів і критично важливих мінералів на понад 570 мільйонів євро. Вводяться додаткові обмеження на матеріали, що використовуються для виробництва вибухівки та військових потреб, а також квота на імпорт аміаку для обмеження наявного постачання.

Президентка Єврокомісії підкреслила ефективність попередніх санкцій: фінансові доходи Росії від нафти і газу впали на 24% у 2025 році, а бюджетний дефіцит зростає.

"Наші санкції працюють, і ми продовжимо їх застосовувати, доки Росія не розпочне серйозні переговори щодо справедливого і тривалого миру", – зазначила фон дер Ляєн.

Фон дер Ляєн закликала держави-члени ЄС швидко схвалити нові санкції, підкресливши важливість солідарності з Україною напередодні четвертої річниці війни. Вона також нагадала про фінансову підтримку ЄС: кредит у розмірі 90 мільярдів євро, постачання генераторів для забезпечення тепла і світла, а також спільну з США підготовку плану післявоєнного відновлення України.

Нагадаємо, 19 вересня Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти країни-агресора Росії, який націлений, зокрема, проти криптовалют, банків та енергетики РФ.