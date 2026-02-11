ЄС поки не може надовго арештовувати танкери РФ, але це вже б’є по “тіньовому флоту” — уповноважений Зеленського з санкцій

Урядам країн ЄС поки бракує дипломатичних та правових інструментів, щоб надовго арештовувати суден російського "тіньового флоту", але це є суттєвим сигналом для судновласників. Про це в інтерв'ю Delo.ua розповів уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

"Корабель, який арештували французи, відпущено. Загалом нашим партнерам та союзникам сильно бракує дипломатичного і правового інструментарію, щоб повноцінно зупиняти й надовго арештовувати кораблі. Тому вони потримали корабель декілька днів та відпустили", — сказав Власюк.

За його словами, ситуація доволі далека від того, щоб партнери України в ЄС почали повноцінно та фізично зупиняти російські танкери. Водночас він зауважив, що арешти суден все одно є дуже сильним сигналом для судновласників.

"Сам факт того, що ваше судно в будь-який момент може бути затримане, суттєво відбиває бажання працювати та підвищує вартість експлуатації таких суден. По-друге, затримка судна на декілька тижнів — це теж збитки", — підкреслив Власюк.

Санкції проти капітанів "тіньового флоту"

Власюк розповів, що до капітанів тіньового флоту також починають виникати юридичні питання, і це змушує їх замислитися над наслідками роботи на росіян. Україна наклала санкції на понад 200 капітанів "тіньового флоту", на двох наклала санкції Велика Британія і ще на двох — ЄС.

"Ми вважаємо, що саме капітани таких танкерів, як GRINCH, мають потрапити в наступні санкційні списки. Тоді вони двічі подумають, перш ніж працювати на Росію", — додав уповноважений президента.

За його словами, санкції для таких капітанів означають заборону на в’їзд та блокування рахунків на території відповідної юрисдикції, а також труднощі з рахунками в банках поза цією юрисдикцією. По суті, важко буде найнятися на корабель, який перебуває хоча б у будь-яких юридичних відносинах (обслуговування, ремонт, страхування) з країнами, що наклали санкції. Таким чином у таких капітанів виникнуть проблеми з наймом на інші судна.

ЄС готує 20-й пакет санкцій проти Росії

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про новий, двадцятий пакет санкцій проти Росії у відповідь на її війну проти України. Його мають ухвалити 24 лютого, у четверті роковини повномасштабного вторгнення РФ.

Новий пакет санкцій охоплює три основні блоки:

Енергетика: запроваджується повна заборона на морські перевезення російської сирої нафти та посилюється контроль за тіньовим флотом (додано 43 судна до списку, їхня загальна кількість сягає 640). Забороняється технічне обслуговування танкерів і криголамів для перевезення СПГ.

Фінанси: до списку санкцій додають ще 20 російських регіональних банків, вводяться обмеження на криптовалютні компанії та платформи, а також заходи проти банків у третіх країнах, які сприяють незаконній торгівлі санкційними товарами.

Торгівля та експорт: забороняється експорт до Росії товарів і послуг на суму понад 360 мільйонів євро, а також металів, хімікатів і критично важливих мінералів на понад 570 мільйонів євро. Вводяться додаткові обмеження на матеріали, що використовуються для виробництва вибухівки та військових потреб, а також квота на імпорт аміаку для обмеження наявного постачання.

Нагадаємо, Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти Росії, який націлений, зокрема, проти криптовалют, банків та енергетики РФ ще у вересні минулого року.

Про те чи вдається Заходу реально тиснути на нафтові доходи Кремля, чому танкери досі не блокують масово та які нові обмеження готуються читайте в інтерв’ю уповноваженого президента з питань санкційної політики Владислава Власюка на Delo.ua.