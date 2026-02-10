Что происходит с "теневым флотом" РФ и сколько теряет Кремль: интервью с уполномоченным Зеленского по санкциям Власюком

Российский "теневой флот" остается ключевым инструментом обхода нефтяных санкций, однако все чаще сталкивается с задержаниями судов, санкциями против капитанов и ростом расходов. Удается Западу реально давить на нефтяные доходы Кремля, почему танкеры до сих пор не блокируют массово и какие новые ограничения готовятся — в интервью Delo.ua рассказал уполномоченный президента по санкционной политике Владислав Власюк.

Что сейчас происходит с российским теневым флотом? Сколько кораблей они потеряли за январь из-за арестов?

— А что они потеряли? Корабль, арестованный французами, отпущен. В целом нашим партнерам и союзникам не хватает дипломатического и правового инструментария, чтобы полноценно останавливать и надолго арестовывать корабли. Потому они подержали корабль несколько дней и отпустили.

Если в отношении капитана будет продолжаться уголовное производство, он предстанет перед судом. Равно как и с предыдущим танкером, который французы задерживали. Поэтому ситуация достаточно далека от того, чтобы партнеры начали регулярно и полноценно физически останавливать суда танкерного флота. Но мы очень хотим, чтобы они это начали делать и вместе с ними над этим работаем.

То есть эти новости о задержании судов, начиная с российского судна в Карибском море, закончились практически нечем?

— Не совсем так. Во-первых, это все равно очень мощный сигнал для судовладельцев. Сам факт того, что ваше судно может быть задержано в любой момент, существенно отражает желание работать и повышает стоимость эксплуатации таких судов. Во-вторых, задержка судна на несколько недель – это тоже ущерб.

К капитанам теневого флота также начинают возникать юридические вопросы, и это заставляет их задуматься о последствиях работы на россиян. Украина наложила санкции более чем на 200 капитанов "теневого флота", на двоих наложила санкции Великобритания и еще на двоих — ЕС. Мы считаем, что именно капитаны таких танкеров как GRINCH должны попасть в следующие санкционные списки. Тогда они дважды подумают, прежде чем работать в Россию.

Так что нельзя говорить, что все закончилось ничем, так же, как нельзя говорить, что остановка судов стала какой-то полноценной регулярной практикой.

Что значит для капитана попасть в санкционные списки?

— Это означает запрет на въезд и блокировку счетов на территории соответствующей юрисдикции, а также трудности со счетами в банках вне этой юрисдикции. По сути, трудно будет наняться на корабль, который находится хотя бы в любых юридических отношениях (обслуживание, ремонт, страхование) со наложившими санкции странами. Потому последствий много, и никто не захочет нанимать такого капитана к себе на судно.

В последнее время россияне начали перерегистрировать суда под свой флаг. И таким же образом они могут назначаться капитанами своих граждан. Это поможет им нивелировать влияние санкций?

— Это плохо, потому что у многих наших партнеров почему до сих пор есть страх перед российским флагом. По нашему мнению, абсолютно немотивированный, но действительно фактор российского флага создает больший вызов для желающих соответственно судно остановить. Американцы этого не побоялись, и собственно ничего не произошло со стороны россиян. Но все равно хорошо, что многие такие страны как Панама, Барбадос, Антигуа и другие начинают более придирчиво смотреть, кому они дают регистрацию под своим флагом. Так что вытеснение "теневого флота" в единую юрисдикцию России - это тоже хорошо.

Относительно российских граждан-капитанов здесь тоже все не так просто. Их нет в таком количестве, чтобы хватило на все суда.

Есть данные, которые говорят, что в январе экспорт российской нефти из портов Балтийского моря вырос до рекордных показателей – 12,7 млн. тонн. Коррелирует ли это с вашими данными?

— Мы пока не верифицировали эту цифру, но видим видим снижение цены. Это в любом случае хорошо, хотя оно и не столь существенно, как рапортуют некоторые агентства, но ощутимо. Видим обвал нефтегазовых доходов.

По поводу объемов скажу следующее. Видим ли мы объемы поступления в Индию? Да. Уменьшились ли объемы экспорта нефти в целом? Не факт. Что происходит: они действительно стараются экспортировать максимальные объемы нефти. Для них это принципиально, потому что это их единственный источник латания бюджета. И они указывают множество грузов без места назначения или с транзитным местом назначения. Что им это дает? Они в перспективе могут доставить нефть в Индию, чтобы индийцы условно не нарушили санкции ЕС и США. Мы это видим, и уже есть некоторые решения, которые будут реализованы в 20 санкционном пакете.

Здесь действительно ничего нового. Конечно, когда мы вводим определенный этап санкций, россияне адаптируются и мы вводим новый этап санкций. Это такая поэтапная работа со всех сторон. Пока я не могу подтвердить, что выросли объемы суммарно, хотя этого не исключаю.

Когда в ЕС ввели первые санкции, мы наблюдали схемы, когда нефть перегружалась с танкера на танкер. Остаётся ли это сейчас?

— Да, они все еще перегружают нефть в море. Но если ваш первоначальный продавец – подсанкционная структура, то перегрузка не поможет. Если оформить документы на другого поставщика нефти, пока нет механизма проверки химического состава нефти и определения конкретного поставщика. Я думаю, что его следует разработать. Это было бы в интересах прозрачности нефтяного рынка.

Очень важно, чтобы физическое противодействие российским танкерам на выходе из Балтики происходило более интенсивно и регулярно, поскольку это позволит существенно снизить объемы экспорта.

Насколько снизились доходы российского бюджета из-за нефтяных санкций?

— Нефтегазовые доходы бюджета РФ в 2025 году упали примерно на 24% по сравнению с позапрошлым годом. А в январе 2026 года падение стало еще более резким: нефтегазовые доходы сократились более чем на 50% по сравнению с декабрем (до 393 млрд рублей). В результате дефицит бюджета за один только январь составил 1,7 трлн рублей – почти 50% от годового плана.

Может ли это ограничить способность Кремля вести агрессивную войну в Украине?

— Мы считаем, что это существенно влияет. За предыдущий год Россия заработала на 24% меньше экспорта нефти. В бюджете на 2026 год ее цена заложена на уровне $59 за баррель, в то время как по прогнозам ведущих международных агентств Urals будет находиться на уровне $45 за баррель. Даже при выполнении планов экспорта нефти из РФ (240 млн тонн), недополучение Россией валютной выручки составит 25 млрд дол. США.

Последствия этих просчетов привели к срыву планов сбора таможенных платежей. В частности, в прошлом году Федеральная таможенная служба РФ пополнила российскую казну на $17 млрд меньше (-20%), чем в 2024 году. Следует отметить, что в 2022–2025 годах сальдо внешней торговли РФ уменьшилось почти втрое (с 337 до 125 млрд долл. США).

Несмотря на острую необходимость сокращения расходов, в 2026 году Москва планирует их увеличение на 16 млрд дол. США. В целом же, в 2023-2026 годах расходная часть бюджета РФ на 2023-2026 возрастет на 36%.

Они нуждаются больше денег на ВПК и ведении войны. Поэтому любое снижение поступлений автоматически означает уменьшение расходов на войну.

Может ли это вынудить верхушку Кремля к компромиссам в переговорах?

— Я подозреваю, что на верхушку Кремля повлияет только смерть или деменция. Но вообще я очень надеюсь, что там появятся более или менее адекватные голоса, которые заставят вождя реагировать на структурные системные проблемы российской экономики.

По итогам предыдущего года мы находим перелом: во всех отраслях российской экономики происходит стагнация. У них начался системный кризис в банковской и строительной областях. Официальные данные Минфина РФ говорят о росте на 1%. Понятно, что это преувеличение, а на самом деле у них сокращение ВВП.

Так что перелом уже произошел. Другой вопрос — насколько это повлияет на возможность воевать и приблизит ли условное восстание элит. Я уверен, что российские менеджеры и олигархи не глупы и понимают, что происходит.

Какие еще, по-вашему, необходимы санкции для усиления давления на Кремль?

— Во-первых — полный запрет услуг для морских перевозок "теневого флота".

Во-вторых — давление на инфраструктуру теневого флота, то есть усиление влияния на капитанов, операторов и других участников рынка.

В-третьих — финансовый сектор: их криптовалютные биржи Garantex и A7 продолжают работать, а их блокировка станет большим вызовом для финансовой системы РФ.

Ну и ужесточение санкций против российских олигархов.