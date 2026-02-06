Санкции бездействуют: Россия резко увеличила экспорт нефти Балтийским морем – эксперт

РФ в январе 2026 года экспортировала рекордные 12,7 млн тонн нефти из Балтики, почти половину — танкерами под санкциями, что ставит под сомнение эффективность санкций.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил эксперт Андрей Клименко.

Санкции ЕС и США не остановили нефтяной экспорт

Эксперт сообщил о новых рекордах морского экспорта российской нефти, несмотря на действующие санкции.

"Пожалуй у всех уже создалось впечатление, что с так называемым "теневым флотом" РФ идет успешная борьба? - это абсолютная ложь. По нашим собственным итогам января 2026 г. имеем очередной абсолютный рекорд по морскому экспорту сырой нефти РФ из портов Балтийского моря - 12,7 млн тонн. Предыдущий рекорд был зафиксирован в октябре 2025 года - 11,8 млн тонн", - заметил он.

По его словам, в январе 2026 года 47,7% объемов сырой нефти РФ были перевезены танкерами, находящимися под санкциями ЕС, США, Великобритании и Канады.

Кроме того, за месяц зафиксировано рекордное количество рейсов танкеров - 106. Для сравнения: в октябре 2025 года, ранее считавшийся пиковым, было совершено 99 рейсов, в ноябре - 87, в декабре - 88.

Как отметил эксперт, объемы морского экспорта сырой нефти из портов Балтийского моря демонстрируют четкую тенденцию роста. Так, в октябре 2025 года экспорт составил 11,89 млн тонн, в ноябре – 9,99 млн тонн, в декабре – 10,03 млн тонн, а в январе 2026 года достиг рекордных 12,74 млн тонн.

По оценке специалиста, влияние санкций против "Роснефти" и "Лукойла", введенных в конце 2025 года, было заметно только в ноябре, когда наблюдалось временное снижение объемов. Уже в декабре покупатели российской нефти адаптировались к новым условиям и начали компенсировать падение, а в январе 2026 г. "эффект испуга" от санкций фактически сошел на нет.

Реальные доходы РФ от нефти скрыты

Эксперт предостерегает от распространенного утверждения о якобы резком падении цен на российскую нефть, основанном на сообщениях отдельных "источников". По его словам, эти данные исходят из международного маркетингового агентства, которое на протяжении многих лет имеет тесные официальные и неофициальные связи с министерствами экономики и финансов РФ. Ее показатели долгое время использовались российским правительством в финансовых расчетах.

В то же время, отмечает эксперт, попытки успокоить общественность информацией о якобы резком сокращении бюджетных поступлений РФ от экспорта нефти со ссылкой на данные российского Министерства финансов выглядят по меньшей мере некорректно.

Он обращает внимание на то, что валютные поступления от экспорта нефти часто не возвращаются в официальный бюджет: средства либо остаются на зарубежных счетах и используются для закупки подсанкционного оборудования и микроэлектроники для военного производства, либо конвертируются в криптовалюту, которая не отражается в официальной финансовой отчетности.

Борьба только начинается

По оценке эксперта, распространение тезисов о якобы "падении" доходов России от экспорта нефти является масштабной информационной операцией Кремля. Ее цель не допустить введения полноценных санкций ЕС против российской нефти, которых несмотря на распространенные убеждения, до сих пор фактически не существует, а также заблокировать практические шаги по ограничению движения подсанкционных танкеров перед входом в Балтийское море.

Кроме того, такая информационная кампания направлена на то, чтобы Евросоюз не запрещал участие в перевозках судов, отчасти принадлежащих компаниям из стран ЕС, в частности Греции и других европейских государств.

Эксперт отмечает, что несмотря на наличие четких и законных механизмов противодействия российскому нефтяному экспорту, Европа до сих пор избегает решительных действий, опасаясь эскалации со стороны РФ.

"Все прекрасно знают, что и как надо делать – Украина уже больше года на всех уровнях, к президенту включительно, который чуть ли не каждый день публично и не публично этим занимается – расписала возможный и законный алгоритм нужных действий наших европейских, в том числе британских и балтийских союзников... Но. Европа все еще боится РФ и "эскалации". Следовательно, на самом деле борьба еще только начинается", - подытожил Клименко.

Напомним, с 1 февраля уровень предельной цены на российскую нефть был снижен до $44,10 за баррель (с предыдущих $60). Однако в Евросоюзе уже рассматривают более радикальный шаг — полный запрет на предоставление судов и услуг для перевозка российской нефти, независимо от ее цены.

Это может оказаться критическим ударом по способности Кремля финансировать военный бюджет.