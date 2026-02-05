Почти за бесценок: Россия устанавливает рекордные скидки на нефть для Китая из-за сделки Трампа и Моди

Скидки на российскую нефть для Китая достигли новых максимумов – 9 долларов за баррель для марки ESPO и 12 долларов для Urals. Продавцы из РФ лихорадочно снижают цены, пытаясь компенсировать потерю рынка Индии – своего крупнейшего клиента последних лет.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Соглашение Трампа и Моди

Главной причиной паники стало заявление президента США Дональда Трампа о торговом соглашении с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Соглашение предусматривает постепенный отказ Индии от российской нефти. Хотя детали по срокам еще не обнародованы, рынок отреагировал мгновенно. Если раньше Индия покупала до 2 миллионов баррелей в сутки, то сейчас эти объемы ищут новые рынки сбыта.

Китай диктует условия

В настоящее время Китай остается единственным большим окном для российского экспорта нефти. Больше всего на этом зарабатывают независимые китайские заводы, известные как "чайники". Они активно впитывают дешевую нефть, увеличивая свои стратегические запасы и маржу. На этой неделе скидки на нефть марки ESPO выросли до 9 долларов за баррель, а для марки Urals, ранее массово покупавшей Индия, дисконт составляет около 12 долларов и продолжает расти.

Эмма Ли, аналитик "Vortexa", отмечает, что некоторые китайские покупатели даже стали потреблять меньше иранской нефти, чтобы выкупить еще больше дешевых российских баррелей.

Пределы возможностей

Несмотря на рекордный импорт в январе (1,7 миллиона баррелей в день), аналитики предупреждают: Китай добился своего лимита. Государственные нефтеперерабатывающие заводы Поднебесной еще с октября приостановили закупки морской нефти из России из-за опасений вторичных санкций США против компаний "Роснефть" и "Лукойл".

Частные заводы просто не обладают мощностями, чтобы "переварить" весь излишек, ранее шедший в Индию. Старший аналитик Energy Aspects Сунь Цзянань прогнозирует, что уже с марта 2026 года морские потоки российской нефти в Китай начнут сокращаться из-за переполненных хранилищ. Так Россия оказалась в ситуации перенасыщенного рынка, где покупатель только один, и он требует все больших уступок.

Напомним, в 2025 году Китай стал главным поглотителем избытка сырой нефти в мире. В декабре импорт достиг рекордных 13,18 млн баррелей в сутки, что на 17% больше, чем в декабре 2024 года. Общий профицит сырой нефти в стране превысил 1 млн баррелей в сутки.