Майже за безцінь: Росія встановлює рекордні знижки на нафту для Китаю через угоду Трампа та Моді

танкер
Росія встановлює рекордні знижки на нафту для КНР. / Вікіпедія

Знижки на російську нафту для Китаю сягнули нових максимумів – 9 доларів за барель для марки ESPO, та 12 доларів для Urals. Продавці з РФ гарячково знижують ціни, намагаючись компенсувати втрату ринку Індії — свого найбільшого клієнта останніх років.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Угода Трампа та Моді

Головною причиною паніки стала заява президента США Дональда Трампа про торговельну угоду з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Угода передбачає поступову відмову Індії від російської нафти. Хоча деталі щодо термінів ще не оприлюднені, ринок відреагував миттєво. Якщо раніше Індія купувала до 2 мільйонів барелів на добу, то зараз ці обсяги шукають нових ринків збуту.

Китай диктує умови

Зараз Китай залишається єдиним великим вікном для російського експорту нафти. Найбільше на цьому заробляють незалежні китайські заводи, відомі як "чайники". Вони активно поглинають дешеву нафту, збільшуючи свої стратегічні запаси та маржу. Цього тижня знижки на нафту марки ESPO зросли до 9 доларів за барель, а для марки Urals, яку раніше масово купувала Індія, дисконт становить близько 12 доларів і продовжує зростати.

Емма Лі, аналітик "Vortexa", зазначає, що деякі китайські покупці навіть почали споживати менше іранської нафти, щоб викупити ще більше дешевих російських барелів.

Межі можливостей

Попри рекордний імпорт у січні (1,7 мільйона барелів на день), аналітики попереджають: Китай досяг свого ліміту. Державні нафтопереробні заводи Піднебесної ще з жовтня призупинили закупівлі морської нафти з Росії через побоювання вторинних санкцій США проти компаній "Роснефть" та "Лукойл".

Приватні заводи просто не мають потужностей, щоб "перетравити" весь надлишок, який раніше йшов до Індії. Старший аналітик "Energy Aspects" Сунь Цзянань прогнозує, що вже з березня 2026 року морські потоки російської нафти до Китаю почнуть скорочуватися через переповнені сховища. Так Росія опинилася у ситуації перенасиченого ринку, де покупець лише один, і він вимагає дедалі більших поступок.

Нагадаємо,у 2025 році Китай став головним поглиначем надлишку сирої нафти у світі. У грудні імпорт досяг рекордних 13,18 млн барелів на добу, що на 17% більше, ніж у грудні 2024 року. Загальний профіцит сирої нафти у країні перевищив 1 млн барелів на добу.

Автор:
Тетяна Ковальчук