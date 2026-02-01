ЕС рассматривает полный запрет морских перевозок российской нефти вместо ценового потолка

Европейский Союз обсуждает возможность замены действующего механизма ограничения цен на российскую нефть полным запретом на морские перевозки в рамках нового пакета санкций против РФ за войну против Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой Вloomberg .

В случае принятия такого шага европейским компаниям могут запретить предоставлять ключевые услуги — страхование, транспортировку и другие — для перевозки российской нефти независимо от ее цены.

По словам источников, полный запрет значительно усилил бы давление на нефтяной сектор России и упростил контроль за соблюдением санкций. В настоящее время действует механизм ценового потолка, по которому с 1 февраля максимальная цена на российскую нефть Urals снижается до $44,10 за баррель — на 15% ниже средней рыночной цены с просмотром каждые шесть месяцев.

Государства-члены уже проинформированы о потенциальном содержании 20 санкционного пакета ЕС с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Брюссель планирует принять его до конца следующего месяца, однако для этого необходима единодушная поддержка всех стран блока. По информации источников, несколько столиц уже высказались против отказа от ценового потолка в пользу полного запрета на услуги.

В ЕС отмечают, что ключевой целью санкций остается сокращение нефтяных доходов России, которые критически важны для финансирования войны и поддержки экономики. На фоне санкций США и Европы, а также низких цен, экспорт российской нефти упал до минимума с 2022 года, хотя в последние дни цены несколько выросли из-за геополитического напряжения вокруг Ирана.

Ожидается, что новый пакет будет также предусматривать дополнительные ограничения против российских банков, нефтяных компаний, криптовалютных сервисов и финансовых учреждений в третьих странах, которые помогают Москве обходить санкции, а также расширение списка судов так называемого "теневого флота".

Кроме того, ЕС может впервые применить инструмент противодействия обходу санкций, введя запрет на экспорт станков и определенного радиооборудования в Кыргызстан, а также расширить торговые ограничения на товары и металлы, необходимые России для производства вооружения.

Напомним, 15 января Европейский Союз принял решение об очередном понижении предельной цены на российскую нефть.