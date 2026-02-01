ЄС розглядає повну заборону морських перевезень російської нафти замість цінової стелі

Європейський Союз обговорює можливість заміни чинного механізму обмеження цін на російську нафту повною забороною морських перевезень у межах нового пакету санкцій проти РФ за війну проти України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням Вloomberg.

У разі схвалення такого кроку європейським компаніям можуть заборонити надавати ключові послуги — страхування, транспортування та інші — для перевезення російської нафти незалежно від її ціни.

За словами джерел, повна заборона значно посилила б тиск на нафтовий сектор Росії та спростила б контроль за дотриманням санкцій. Наразі діє механізм цінової стелі, за яким з 1 лютого максимальна ціна на російську нафту Urals знижується до $44,10 за барель — на 15% нижче середньої ринкової ціни, із переглядом кожні шість місяців.

Держави-члени вже поінформовані про потенційний зміст 20-го санкційного пакету ЄС з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Брюссель планує ухвалити його до кінця наступного місяця, однак для цього потрібна одностайна підтримка всіх країн блоку. За інформацією джерел, кілька столиць уже висловилися проти відмови від цінової стелі на користь повної заборони послуг.

У ЄС зазначають, що ключовою метою санкцій залишається скорочення нафтових доходів Росії, які є критично важливими для фінансування війни та підтримки економіки. На тлі санкцій США та Європи, а також низьких цін, експорт російської нафти впав до мінімуму з 2022 року, хоча останніми днями ціни дещо зросли через геополітичну напругу навколо Ірану.

Очікується, що новий пакет також передбачатиме додаткові обмеження проти російських банків, нафтових компаній, криптовалютних сервісів і фінансових установ у третіх країнах, які допомагають Москві обходити санкції, а також розширення списку суден так званого "тіньового флоту".

Крім того, ЄС може вперше застосувати інструмент протидії обходу санкцій, запровадивши заборону на експорт верстатів і певного радіообладнання до Киргизстану, а також розширити торговельні обмеження на товари та метали, необхідні Росії для виробництва озброєння.

Нагадаємо, 15 січня Європейський Союз ухвалив рішення про чергове зниження граничної ціни на російську нафту.