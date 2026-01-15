ЄС знизив цінову стелю на російську нафту: які нові ліміти з лютого

Європейський Союз ухвалив рішення про чергове зниження граничної ціни на російську нафту.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в указі на сайті Єврокомісії.

Стеля цін на нафту Росії в ЄС

Європейський Союз знизив граничну ціну на російську нафту. До 31 січня вона становитиме 47,6 долара за барель, а з 1 лютого ліміт зменшиться до 44,1 долара.

Водночас до 16 квітня 2026 року діятиме перехідний період: за контрактами, укладеними до 1 лютого 2026 року, дозволено застосовувати ціну 47,6 долара за барель.

Цінові обмеження було запроваджено у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, з 3 вересня 2025 року, гранична ціна на російську нафту вже була знижена з 60 до 47,6 долара за барель.

Раніше повідомлялося, що морські поставки сирої нафти з Росії різко скоротилися, до найбільшого показника з січня 2024 року, оскільки останні санкції США змусили ключових покупців уникати московської нафти.