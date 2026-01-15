ЕС снизил ценовой потолок на российскую нефть: какие новые лимиты с февраля

Европейский Союз принял решение об очередном понижении предельной цены на российскую нефть.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в указе на сайте Еврокомиссии.

Потолок цен на нефть России в ЕС

Европейский Союз снизил предельную цену на нефть. До 31 января она составит 47,6 доллара за баррель, а с 1 февраля лимит снизится до 44,1 доллара.

В то же время, до 16 апреля 2026 года будет действовать переходный период: по контрактам, заключенным до 1 февраля 2026 года, разрешено применять цену 47,6 доллара за баррель.

Ценовые ограничения были введены в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину.

Напомним, с 3 сентября 2025 года предельная цена на российскую нефть уже была снижена с 60 до 47,6 доллара за баррель.

Ранее сообщалось, что морские поставки сырой нефти из России резко сократились до наибольшего показателя с января 2024 года, поскольку последние санкции США заставили ключевых покупателей избегать московской нефти.