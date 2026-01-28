Запланована подія 2

Російська нафта застрягла в морі: Індія масово відмовляється від барелів РФ

танкер
Десятки російських танкерів застрягли в морі / Depositphotos

Через різку відмову Індії від імпорту в танкерах по всьому світу “зависло” 140 млн барелів російської нафти. Москва опинилася перед дилемою: обсяги видобутку продовжують зростати, але відвантажувати сировину фактично нікуди.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Bloomberg

Індійський бойкот та "пробки" з танкерів

Згідно з даними Bloomberg, імпорт російської нафти до Індії впав до 1,12 млн барелів на день — це найнижчий показник за останні три роки.

Падіння попиту збіглося з набуттям чинності заборони ЄС (від 21 січня) на продукти переробки з російської сировини.

Це призвело до накопичення флоту танкерів, що тижнями простоюють біля берегів Індії, Оману та Індонезії. Російські вантажовідправники змушені використовувати резервуари в Південно-Східній Азії, зокрема на островах Борнео та Ява, просто щоб не зупиняти видобуток.

Полювання на тіньовий флот

Ситуацію для Москви погіршує посилення контролю з боку ЄС та Великої Британії. Захоплення французьким флотом танкера Grinch у Середземному морі викликало ланцюгову реакцію: інші судна з російською нафтою почали розвертатися прямо в морі, побоюючись арешту.

Зокрема, танкери Huihai Pacific та Adonia припинили рух до Європи та повернулися в арктичний порт Мурманськ.

Динаміка експорту 

Попри логістичний тупик, за тиждень до 25 січня Росія намагалася наростити відвантаження з Балтійських портів, відправивши 31 танкер. Однак загальна тенденція залишається негативною:

  • Поставки впали на 680 000 барелів на день порівняно з піком у грудні.
  • Внутрішня переробка нафти в РФ на початку січня була на 5% нижчою за норму.
  • Обсяг нафти, що "застрягла" в морі, з кінця серпня збільшився на 60 млн барелів.

Експерти зазначають, що Москва опинилася в ситуації, коли нафта є, але ринків збуту, здатних замінити Індію без величезних втрат у часі та грошах, стає все менше.

Нагадаємо, міністр з питань нафти Індії Хардіп Пурі підтвердив, що обсяги поставок з РФ уже впали на пів мільйона барелів на добу порівняно з минулим роком. Середньодобові поставки з Росії скоротилися з 1,8 мільйона барелів у 2025 році до нинішніх 1,3 мільйона барелів.

Автор:
Тетяна Бесараб