Росія втрачає найбільшого покупця нафти: Індія різко скоротила імпорт

Імпорт російської сирої нафти до Індії продовжує знижуватися. Міністр з питань нафти Індії Хардіп Пурі підтвердив, що обсяги поставок з РФ уже впали на пів мільйона барелів на добу порівняно з минулим роком.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Bloomberg.

За словами міністра, середньодобові поставки з Росії скоротилися з 1,8 мільйона барелів у 2025 році до нинішніх 1,3 мільйона барелів.

Хардіп Пурі наголосив, що цей процес обумовлений виключно ринковими умовами, а уряд країни не втручається у комерційні рішення енергетичних компаній.

Посилення тиску з боку США

Важливим чинником скорочення імпорту став посилений тиск Вашингтона. Сполучені Штати запровадили додаткові тарифи проти Індії, щоб обмежити доходи Кремля від продажу енергоносіїв.

Сьогодні Індія, яка є третім за величиною споживачем палива у світі, закуповує нафту у 41 країни.

"Ми спостерігаємо тенденцію до зниження поставок з РФ. Натомість індійські компанії прагнуть збільшити потік нафти з Канади та США", — заявив Пурі в інтерв'ю Bloomberg.

Прогнози на 2026 рік

Експерти зазначають, що попри несподівану стійкість російських потоків, стратегічний вектор Делі зміщується.

Збільшення видобутку в Північній Америці та готовність Індії до гнучкої політики закупівель можуть призвести до того, що роль Росії як ключового постачальника буде поступово нівельована протягом наступного року.

Індія та російська нафта

Індійський ринок став основним напрямком для експорту російської сировини після того, як Захід припинив закупівлі через запроваджений санкційний режим.

Премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді запевняв президента США Дональда Трампа, що країна більше не купуватиме нафту у Росії.

Перед цим Індія заявляла, що продовжить купувати російську нафту, попри тиск США та ЄС. Нью-Делі наголошував, що діє в інтересах економічної безпеки, та нагадав Заходу про власний імпорт ресурсів із РФ.

На початку січня найбільша нафтова корпорація Індії Reliance Industries спростувала інформацію про те, що вона очікує в січні 2026 року прибуття трьох суден з російською нафтою до НПЗ в Джамнагарі. Компанія підтвердила, що протягом останніх трьох тижнів не отримувала жодних вантажів із РФ.

Нагадаємо, доходи Росії від нафти й газу у січні 2026 року будуть на 46% меншими, порівняно з аналогічним місяцем минулого року, і становитимуть приблизно до 420 млрд рублів ($5,41 млрд), що є найнижчим показником з серпня 2020 року.