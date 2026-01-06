Індійський нафтовий гігант відмовився від російської нафти через санкції США

Найбільша нафтова корпорація Індії Reliance Industries спростувала інформацію про те, що вона очікує в січні 2026 року прибуття трьох суден з російською нафтою до НПЗ в Джамнагарі.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Компанія підтвердила, що протягом останніх трьох тижнів не отримувала жодних вантажів із РФ.

За даними Reuters, таке рішення може призвести до падіння імпорту російської нафти до Індії до рекордно низького рівня за останні роки, що суттєво змінить глобальні торговельні потоки.

Реакція на ультиматум Дональда Трампа

Відмова Reliance від російської сировини відбулася одразу після попередження президента США Дональда Трампа.

У неділю він заявив, що Вашингтон може запровадити додаткові імпортні тарифи проти Індії, якщо країна продовжуватиме закуповувати енергоносії у РФ.

Таким чином, найбільший приватний покупець російської нафти в Індії фактично призупинив співпрацю з Москвою, щоб уникнути санкційного тиску та економічних втрат на американському ринку.

Спростування та наслідки для ринку

У своїй офіційній заяві на платформі X Reliance також спростувала нещодавні повідомлення ЗМІ про нібито рух трьох російських танкерів у напрямку Джамнагара.

Індія, яка стала провідним покупцем морської нафти з РФ після 2022 року, наразі опинилася перед складним вибором між дешевим енергоресурсом та загрозою торгової війни зі США.

Це рішення Reliance може стати сигналом для інших гравців ринку про необхідність диверсифікації поставок та посилення контролю за дотриманням санкційного режиму.

Індія та російська нафта

Індійський ринок став основним напрямком для експорту російської сировини після того, як Захід припинив закупівлі через запроваджений санкційний режим.

Премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді запевняв президента США Дональда Трампа, що країна більше не купуватиме нафту у Росії.

Перед цим Індія заявляла, що продовжить купувати російську нафту, попри тиск США та ЄС. Нью-Делі наголошував, що діє в інтересах економічної безпеки, та нагадав Заходу про власний імпорт ресурсів із РФ. При цьому індійські імпортери російської нафти почали вимагати від постачальників суттєво більших знижок.