Индийский нефтяной гигант отказался от российской нефти из-за санкций США

Крупнейшая нефтяная корпорация Индии Reliance Industries опровергла информацию о том, что она ожидает в январе 2026 года прибытие трех судов с российской нефтью в НПЗ в Джамнагаре.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Компания подтвердила, что за последние три недели не получала никаких грузов из РФ.

По данным Reuters, такое решение может привести к падению импорта российской нефти в Индию до рекордно низкого уровня в последние годы, что существенно изменит глобальные торговые потоки.

Реакция на ультиматум Дональда Трампа

Отказ Reliance от российского сырья произошел сразу после предупреждения президента США Дональда Трампа.

В воскресенье он заявил, что Вашингтон может ввести дополнительные импортные тарифы против Индии, если страна будет продолжать закупать энергоносители у РФ.

Таким образом, крупнейший частный покупатель российской нефти в Индии фактически приостановил сотрудничество с Москвой во избежание санкционного давления и экономических потерь на американском рынке.

Опровержение и последствия для рынка

В своем официальном заявлении на платформе X Reliance также опровергла недавние сообщения СМИ о якобы движении трех российских танкеров в направлении Джамнагара.

Индия, ставшая ведущим покупателем морской нефти из РФ после 2022 года, оказалась перед сложным выбором между дешевым энергоресурсом и угрозой торговой войны с США.

Это решение Reliance может стать сигналом для других игроков рынка о необходимости диверсификации поставок и усилении контроля соблюдения санкционного режима.

Индия и российская нефть

Индийский рынок стал основным направлением для экспорта российского сырья после того, как Запад прекратил закупки из-за введенного санкционного режима.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди уверял президента США Дональда Трампа, что страна больше не будет покупать нефть у России.

Перед этим Индия заявляла, что продолжит покупать российскую нефть, несмотря на давление США и ЕС. Нью-Дели отмечал, что действует в интересах экономической безопасности и напомнил Западу о собственном импорте ресурсов из РФ. При этом индийские импортеры российской нефти потребовали от поставщиков существенно больших скидок.