Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Индии возобновляет закупки российской нефти, несмотря на давление США

Три танкера, перевозящие российскую нефть, направляются в Индию. Груз предназначен для мощностей Reliance Industries – крупнейшего в мире нефтеперерабатывающего узла, расположенного на западном побережье.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

По данным аналитической компании Kpler, три танкера с партией в 2,2 миллиона баррелей нефти Urals прибудут в индийский порт Джамнагар в начале текущего месяца.

Там находится крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс компании Reliance Industries, принадлежащий миллиардеру Мукешу Амбани.

Это свидетельствует о возобновлении интереса индийского частного сектора к российскому сырью для удовлетворения внутренних потребностей после короткой паузы.

Изменение стратегии на фоне санкций

Компания Reliance, ранее являвшаяся крупнейшим мировым покупателем российской нефти, вынуждена была пересмотреть свою политику после попадания компаний "Роснефть" и "Лукойл" в санкционные списки США.

Хотя официальный представитель Reliance отрицает наличие обязательств по поставкам в январе, данные трекеров указывают на изменение источников снабжения.

В настоящее время нефтепереработчик избегает сотрудничества с подсанкционными гигантами и покупает баррели у независимых поставщиков, таких как Alghaf Marine DMCC и Redwood Global Supply, хотя некоторые из этих посредников уже находятся под ограничениями Великобритании.

Геополитическое напряжение

Как пишет Bloomberg, торговля с Россией становится все более сложной задачей для Нью-Дели из-за усиленного контроля со стороны администрации Дональда Трампа. Несмотря на критику Вашингтона, индийское правительство продолжает демонстрировать публичное неповиновение, защищая свою энергетическую безопасность.

Однако давление не прошло бесследно: в прошлом месяце импорт российской нефти в Индию упал до самого низкого уровня за последние три года.

Ситуация с танкерами Reliance станет важным индикатором того, смогут ли индийские компании найти баланс между выгодными закупками у РФ и сохранением отношений с новой администрацией США.

Индия и российская нефть

Индия стала главным импортером российской нефти, поскольку западные страны приостановили импорт из РФ из-за санкций.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди уверял президента США Дональда Трампа, что страна больше не будет покупать нефть у России. Это произошло на фоне растущего давления со стороны правительства США, пытающегося заставить Нью-Дели прекратить закупки, чтобы ограничить доходы Кремля.

Перед этим Индия заявляла, что продолжит покупать российскую нефть, несмотря на давление США и ЕС. Нью-Дели отмечал, что действует в интересах экономической безопасности и напомнил Западу о собственном импорте ресурсов из РФ. При этом индийские импортеры российской нефти потребовали от поставщиков существенно больших скидок.

Также сообщалось, что флагманская российская нефть Urals предлагается индийским нефтеперерабатывающим предприятиям по самой низкой цене не менее двух лет.