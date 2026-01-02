Найбільший нафтопереробний завод Індії відновлює закупівлі російської нафти попри тиск США

Три танкери, що перевозять російську нафту, прямують до Індії. Вантаж призначений для потужностей Reliance Industries — найбільшого у світі нафтопереробного вузла, розташованого на західному узбережжі.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

За даними аналітичної компанії Kpler, судна завантажені майже 2,2 мільйонами барелів нафти марки Urals і, як очікується, доставлять свої вантажі на початку цього місяця до порту Джамнагар на західному узбережжі Індії.

Саме там розташований найбільший у світі нафтопереробний комплекс компанії Reliance Industries, що належить мільярдеру Мукешу Амбані.

Це свідчить про відновлення інтересу індійського приватного сектору до російської сировини для задоволення внутрішніх потреб після короткої паузи.

Зміна стратегії на тлі санкцій

Компанія Reliance, яка раніше була найбільшим світовим покупцем російської нафти, змушена була переглянути свою політику після потрапляння компаній "Роснефть" та "Лукойл" до санкційних списків США.

Хоча офіційний представник Reliance заперечує наявність зобов'язань щодо поставок у січні, дані трекерів вказують на зміну джерел постачання.

Наразі нафтопереробник уникає співпраці з підсанкційними гігантами та купує барелі у незалежних постачальників, таких як Alghaf Marine DMCC та Redwood Global Supply, хоча деякі з цих посередників уже перебувають під обмеженнями Великої Британії.

Геополітичне напруження

Як пише Bloomberg, торгівля з Росією стає дедалі складнішим завданням для Нью-Делі через посилений контроль з боку адміністрації Дональда Трампа. Попри критику Вашингтона, індійський уряд продовжує демонструвати публічну непокору, захищаючи свою енергетичну безпеку.

Проте тиск не пройшов безслідно: минулого місяця імпорт російської нафти в Індію впав до найнижчого рівня за останні три роки.

Ситуація з танкерами Reliance стане важливим індикатором того, чи зможуть індійські компанії знайти баланс між вигідними закупівлями в РФ та збереженням відносин із новою адміністрацією США.

Індія та російська нафта

Індія стала головним імпортером російської нафти, оскільки західні країни призупинили імпорт з РФ через санкції.

Премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді запевняв президента США Дональда Трампа, що країна більше не купуватиме нафту у Росії. Це відбулось на тлі зростаючого тиску з боку уряду США, який намагається змусити Нью-Делі припинити закупівлі, щоб обмежити доходи Кремля.

Перед цим Індія заявляла, що продовжить купувати російську нафту, попри тиск США та ЄС. Нью-Делі наголошував, що діє в інтересах економічної безпеки, та нагадав Заходу про власний імпорт ресурсів із РФ. При цьому індійські імпортери російської нафти почали вимагати від постачальників суттєво більших знижок.

Також повідомлялося, що флагманська російська нафта Urals пропонується індійським нафтопереробним підприємствам за найнижчою ціною щонайменше за два роки.