Палата представителей США приняла законопроект о помощи Украине и санкции против РФ

Палата представителей США в четверг, 4 июня, приняла законопроект Ukraine Support Act, предусматривающий оказание помощи Украине и введение новых санкций против России.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Восемнадцать республиканцев и независимый конгрессмен Кевин Кайли из Калифорнии присоединились к демократам и поддержали инициативу. Ее вынесли на голосование из-за discharge petition — процедурного механизма, позволяющего поставить законопроект на рассмотрение палаты в обход руководства. В результате документ поддержали 226 конгрессменов, 195 проголосовали против.

Это стало очередным признаком раскола почти единодушной поддержки политики Дональда Трампа среди членов его партии.

Впрочем, как пишет Reuters, будущее Ukraine Support Act остается неопределенным. Чтобы вступить в силу, документ должен одобрить Сенат США, где республиканское руководство заблокировало голосование по законопроекту о санкциях против России, имеющему широкую двухпартийную поддержку. Республиканцы заявили, что будут ждать позиции Дональда Трампа. Если Сенат все же примет законопроект, Трамп, вероятно, наложит на него вето.

Что в документе

Законопроект предусматривает ужесточение санкций против российского нефтяного сектора, введение пошлин в размере 500% на ряд товаров из России, а также расширение военной поддержки Украины.

Документ также позволяет предоставить Киеву $1,3 млрд помощи и еще до $8 млрд дополнительной поддержки в виде прямых кредитов. Он также предусматривает пополнение запасов американского вооружения, создание финансовых механизмов для послевоенного восстановления.

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Ольга Стефанишина отметила, что документ содержит ряд важных положений по ужесточению санкций против финансового сектора РФ, энергетической отрасли, "теневого флота", "Росатома" и других инструментов, используемых Кремлем для финансирования войны.

"Этот документ охватывает ключевые направления сотрудничества в противодействии российской агрессии: от помощи и усиления санкционного давления на россия до поддержки восстановления Украины, противодействия дезинформации и защиты похищенных украинских детей", - отмечает Стефанишина.

Напомним, ранее глава Пентагона Пит Гегсет заявил, что финансирование для Украины в объеме $400 млн, ранее утвержденное Конгрессом, было разблокировано после нескольких недель внутренних проверок.

Речь идет о 400 миллионах долларов, которые Конгресс в рамках оборонного бюджета на 2026 финансовый год выделил на USAI – инициативу, предусматривающую производство американскими компаниями приоритетного оружия для Сил обороны Украины.