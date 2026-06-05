Палата представників США ухвалила законопроєкт про допомогу Україні та санкції проти РФ

Палата представників США у четвер, 4 червня ухвалила законопроєкт Ukraine Support Act, який передбачає надання допомоги Україні та запровадження нових санкцій проти Росії.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Вісімнадцять республіканців і незалежний конгресмен Кевін Кайлі з Каліфорнії приєдналися до демократів і підтримали ініціативу. Її винесли на голосування через discharge petition — процедурний механізм, який дозволяє поставити законопроєкт на розгляд палати в обхід керівництва. У результаті документ підтримали 226 конгресменів, 195 проголосували проти.

Це стало черговою ознакою розколу в майже одностайній підтримці політики Дональда Трампа серед членів його партії.

Втім, як пише Reuters, майбутнє Ukraine Support Act залишається невизначеним. Щоб набути чинності, документ має схвалити Сенат США, де республіканське керівництво заблокувало голосування щодо законопроєкту про санкції проти Росії, який має широку двопартійну підтримку. Республіканці заявили, що чекатимуть на позицію Дональда Трампа. Якщо Сенат усе ж ухвалить законопроєкт, Трамп, імовірно, накладе на нього вето.

Що в документі

Законопроєкт передбачає посилення санкцій проти російського нафтового сектора, введення мит у розмірі 500% на низку товарів з Росії, а також розширення військової підтримки України.

Документ також дозволяє надати Києву $1,3 млрд безпекової допомоги та ще до $8 млрд додаткової підтримки у вигляді прямих кредитів. Він також передбачає поповнення запасів американського озброєння, створення фінансових механізмів для повоєнної відбудови.

Надзвичайний та повноважний посол України в США Ольга Стефанішина зазначила, що документ містить низку важливих положень щодо посилення санкцій проти фінансового сектору РФ, енергетичної галузі, "тіньового флоту", "Росатома" та інших інструментів, які використовуються Кремлем для фінансування війни.

"Цей документ охоплює ключові напрямки співпраці у протидії російській агресії: від безпекової допомоги та посилення санкційного тиску на росію до підтримки відбудови України, протидії дезінформації та захисту викрадених українських дітей", – наголошує Стефанішина

Нагадаємо, раніше глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що фінансування для України в обсязі $400 млн, раніше затверджене Конгресом, було розблоковано після кількох тижнів внутрішніх перевірок.

Йдеться про 400 мільйонів доларів, які Конгрес у межах оборонного бюджету на 2026 фінансовий рік виділив на USAI – ініціативу, що передбачає виробництво американськими компаніями пріоритетної зброї для Сил оборони України.