Доходи Росії від продажу нафти та газу можуть впасти на 46%

нафта
Доходи Росії від нафти і газу стрімко падають / Колаж Delo.ua

Доходи Росії від нафти й газу у січні 2026 року будуть на 46% меншими, порівняно з аналогічним місяцем минулого року,і становитимуть приблизно до 420 млрд рублів ($5,41 млрд), що є найнижчим показником з серпня 2020 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє  Reuters.

Зазначається, що падіння доходів пов'язано зі зниженням цін на нафту та зміцненням курсу російського рубля.

Так, індикативна "рублева" ціна нафти для податкових цілей у Росії в грудні обвалилася на 53% у річному вимірі — до 3 073 рублів за барель, оскільки курс рубля зріс на 30,6% порівняно з тим самим місяцем 2024 року.

За підрахунками агентства, нафтогазові доходи Росії у січні становитимуть близько 420 мільярдів рублів ($5,41 млрд), що є найнижчим показником із серпня 2020 року.

У 2026 році Росія у бюджеті запланувала отримати 8,96 трильйона рублів від продажу нафти і газу.

Загальні доходи бюджету РФ на 2026 рік заплановані на рівні 40,28 трильйона рублів. 

Нагадаємо, Росія мінімізувала державні витрати задля дотримання оновлених цільових показників дефіциту бюджету. Стримування видатків стало реакцією уряду на суттєве скорочення надходжень від енергетичного сектору.

Автор:
Світлана Манько