Росія змушена скорочувати витрати через дефіцит бюджету – Bloomberg

У грудні Росія мінімізувала державні витрати задля дотримання оновлених цільових показників дефіциту. Стримування видатків стало реакцією уряду на суттєве скорочення надходжень від енергетичного сектору.

Згідно з розрахунками Bloomberg на основі даних Міністерства фінансів, бюджетні витрати у грудні скоротилися на 19% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Витрати за весь рік зросли на 7%, що значно повільніше, ніж 24% зростання роком раніше.

Нафтовий провал та санкційний тиск

Головною причиною бюджетного розриву стало катастрофічне падіння доходів від енергоносіїв — найнижче за останні п'ять років.

Лише у грудні надходження від нафти та газу обвалилися на 43% через санкції США проти "Роснефти" та "Лукойла".

Ситуацію погіршили низькі світові ціни на сировину, великі дисконти для покупців та слабке економічне зростання, яке не дотягнуло навіть до 1%.

Виснаження резервів та дорогі борги

На відміну від пандемійного 2020 року, Росія опинилася у критичній фінансовій вразливості.

Обсяг ліквідних активів Фонду національного добробуту скоротився вдвічі, а внутрішні запозичення стали надто дорогими через високу ставку центробанку (16%).

Вихід іноземних інвесторів фактично обмежив можливості уряду покривати дефіцит за рахунок ринку.

Кінець епохи великих ресурсів

Як пише Bloomberg, перспективи РФ 2026 року залишаються похмурими: мляве зростання економіки та загроза посилення санкцій від адміністрації Дональда Трампа змушують Кремль змінювати пріоритети.

Вперше з початку повномасштабної війни РФ планує скоротити витрати на оборону приблизно на 10%. В умовах виснажених резервів уряд визнає неможливість покладатися на високі нафтогазові прибутки в довгостроковій перспективі.

Зауважимо, війна, розв'язана Росією проти України, вступає у свою четверту зиму, і росіяни починають відчувати її зростаючий вплив майже на кожен аспект свого повсякденного життя. Ціни зростають швидше, ніж заробітна плата.