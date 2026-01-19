Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,41

+0,02

EUR

50,44

-0,00

Готівковий курс:

USD

43,50

43,43

EUR

50,75

50,55

ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Росія змушена скорочувати витрати через дефіцит бюджету – Bloomberg

санкції проти РФ
Росія намагається врятувати фінанси на тлі нафтового краху / Depositphotos

У грудні Росія мінімізувала державні витрати задля дотримання оновлених цільових показників дефіциту. Стримування видатків стало реакцією уряду на суттєве скорочення надходжень від енергетичного сектору.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Bloomberg.

Згідно з розрахунками Bloomberg на основі даних Міністерства фінансів, бюджетні витрати у грудні скоротилися на 19% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Витрати за весь рік зросли на 7%, що значно повільніше, ніж 24% зростання роком раніше.

Нафтовий провал та санкційний тиск

Головною причиною бюджетного розриву стало катастрофічне падіння доходів від енергоносіїв — найнижче за останні п'ять років.

Лише у грудні надходження від нафти та газу обвалилися на 43% через санкції США проти "Роснефти" та "Лукойла".

Ситуацію погіршили низькі світові ціни на сировину, великі дисконти для покупців та слабке економічне зростання, яке не дотягнуло навіть до 1%.

Виснаження резервів та дорогі борги

На відміну від пандемійного 2020 року, Росія опинилася у критичній фінансовій вразливості.

Обсяг ліквідних активів Фонду національного добробуту скоротився вдвічі, а внутрішні запозичення стали надто дорогими через високу ставку центробанку (16%).

Вихід іноземних інвесторів фактично обмежив можливості уряду покривати дефіцит за рахунок ринку.

Кінець епохи великих ресурсів

Як пише Bloomberg, перспективи РФ 2026 року залишаються похмурими: мляве зростання економіки та загроза посилення санкцій від адміністрації Дональда Трампа змушують Кремль змінювати пріоритети.

Вперше з початку повномасштабної війни РФ планує скоротити витрати на оборону приблизно на 10%. В умовах виснажених резервів уряд визнає неможливість покладатися на високі нафтогазові прибутки в довгостроковій перспективі.

Зауважимо, війна, розв'язана Росією проти України, вступає у свою четверту зиму, і росіяни починають відчувати її зростаючий вплив майже на кожен аспект свого повсякденного життя. Ціни зростають швидше, ніж заробітна плата.

Автор:
Тетяна Бесараб