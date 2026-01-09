Найбільший спад за півтора року: чому Росія скоротила видобуток нафти у грудні

Грудень 2025 року став переломним моментом для російського енергетичного сектору. Видобуток сирої нафти впав до 9,33 мільйона барелів на день. Це найстрімкіше падіння за останні півтора року, яке відбулося внаслідок санкцій США та атак українських безпілотників на енергетичну інфраструктуру країни-агресорки.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Вплив санкцій США

У 2025 році Сполучені Штати посилили тиск на ключових гравців ринку — ПАТ "Роснефть" та ПАТ "Лукойл". Результат не забарився: індійські нафтопереробники та інші великі покупці почали масово відмовлятися від російської сировини. На кінець грудня в морі накопичився рекордний обсяг — понад 185 мільйонів барелів, які "зависли" в танкерах без кінцевого пункту призначення. Судновласники стають дедалі обережнішими, побоюючись потрапити під вторинні санкції.

Українські дрони змінюють правила гри

Географія атак українських безпілотників розширилася до значних масштабів. Вперше з початку повномасштабного вторгнення було завдано ударів по нафтових родовищах у Каспійському морі. Це безпосередньо вплинуло не тільки на видобуток нафти, а й на її експорт.

Через регулярні "прильоти" по російських НПЗ, внутрішнє споживання сировини різко скоротилося. Багато заводів були змушені або суттєво зменшити потужності, або повністю припинити роботу для ремонту. Оскільки нафту немає куди відвантажувати (експорт заблоковано санкціями) і немає де переробляти (заводи пошкоджено), єдиним виходом для росіян стало "закручування кранів" на свердловинах.

Прихована статистика

Офіційний Кремль засекретив дані про видобуток ще у 2022 році. Згідно з даними ОПЕК, рівень видобутку Росії на останній місяць 2025 року становив понад 9 мільйонів барелів на день. Однак грудневий спад став найглибшим з червня 2024 року. Навіть враховуючи видобуток конденсату, який зазвичай не перевищує 10% від загального обсягу, загальна картина для російської економіки залишається невтішною.

Нагадаємо, у грудні індійський нафтовий гігант Reliance Industries відмовився від російської нафти через санкції США.