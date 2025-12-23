Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,15

--0,10

EUR

49,49

+0,02

Готівковий курс:

USD

42,18

42,00

EUR

49,86

49,60

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Російська нафта застрягла в морі: десятки танкерів заблоковані біля берегів Азії

танкер
Десятки російських танкерів заблоковані в морі / Depositphotos

Обсяги російської нафти, що перебуває в морі, зріс на 50% з кінця серпня, оскільки десятки танкерів тижнями стоять на якорі біля узбережжя Індії та Китаю в очікуванні дозволу на швартування.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

Попри те, що експорт сирої нафти з Росії злетів до максимуму за останні два з половиною роки, обсяги сировини в морі продовжують накопичуватися.

Через затримки з розвантаженням біля берегів Індії та Китаю утворилися черги з танкерів, які фактично перетворилися на плавучі сховища.

Процес розтягнувся на місяці

За даними агентства, щонайменше 20 суден із російською нафтою на борту застрягли на підходах до терміналів Китаю та Індії в очікуванні розвантаження.

Для багатьох танкерів цей процес розтягнувся на місяці, що суттєво сповільнює логістику московської сировини.

Різке зростання експортних потоків зумовлене не збільшенням видобутку, а скороченням внутрішньої переробки через атаки українських дронів на російські НПЗ. 

Санкційний тиск 

Ситуація для російського нафтового сектору ускладнюється посиленням санкційного тиску з боку США. Після внесення до чорних списків "Роснефти" та "Лукойлу" спостерігається додаткова обережність серед покупців.

На побоювання відправників також впливають суворі заходи адміністрації Дональда Трампа проти танкерного флоту, задіяного в обході санкцій. Трейдери все частіше розглядають російські барелі як ризикований актив, що може стати наступною мішенню для американських обмежень.

Крім того, зростання обсягів заблокованої в морі російської нафти відбувається на тлі того, що адміністрація Трампа активізувала заходи проти танкерів, що курсують до Венесуели, підозрюючи їх у нелегальному перевезенні підсанкційної сировини.

Нагадаємо, за даними незалежного цінового агентства Argus Media, станом на кінець грудня 2025 року ціна на російську нафту Urals в портах Балтійського моря впала до $34,82 за барель, а в Чорному морі — до рекордних $33,17.

Автор:
Тетяна Бесараб