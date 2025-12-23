Запланована подія 2

Ціни на нафту падають: що тисне на ринок наприкінці року

Ціни на нафту знизилися у вівторок, 23 грудня, через новини про можливий продаж урядом США запасів венесуельської нафти. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Ф’ючерси на нафту марки Brent опустилися до 61,94 долара за барель, а американська WTI торгується на рівні 57,87 долара.

Така динаміка спостерігається після понеділка, коли ціни зросли на понад 2%, показавши найкращий результат за останні місяці.

Що впливає на ринок

Основним фактором тиску на ринок стали сигнали зі США щодо можливого продажу конфіскованої венесуельської нафти, що обіцяє збільшення обсягів сировини на ринку.

Водночас стримуючим фактором для падіння цін залишається напружена ситуація в Чорноморському регіоні.

Зокрема, атаки на російські судна та портову інфраструктуру посилюють побоювання інвесторів щодо можливих перебоїв у глобальних поставках енергоносіїв.

Прогнози аналітиків 

Аналітики компанії Phillip Nova зазначають, що ринок нафти входить у фінальну стадію року в стані боротьби між "ведмежими" показниками пропозиції та короткочасними спалахами цін через політичні новини.

Попри періодичне відновлення вартості на тлі конфліктів, загальна тенденція залишається слабкою.

Структурні проблеми, пов'язані з млявим світовим попитом та надлишком нафти, продовжують затьмарювати будь-які короткочасні ризики зростання цін.

Нагадаємо, за даними незалежного цінового агентства Argus Media, станом на кінець грудня 2025 року ціна на російську нафту Urals в портах Балтійського моря впала до $34,82 за барель, а в Чорному морі — до рекордних $33,17.

Автор:
Тетяна Бесараб