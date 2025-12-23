- Категория
Цены на нефть падают: что давит на рынок в конце года
Цены на нефть снизились во вторник из-за новостей о возможной продаже правительством США запасов венесуэльской нефти.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.
Фьючерсы на нефть марки Brent опустились до 61,94 доллара за баррель, а американская WTI торгуется на уровне 57,87 доллара.
Такая динамика наблюдается после понедельника, когда цены выросли более чем на 2%, показав лучший результат за последние месяцы.
Что влияет на рынок
Основным фактором давления на рынок стали сигналы из США о возможной продаже конфискованной венесуэльской нефти, что сулит увеличение объемов сырья на рынке.
В то же время, сдерживающим фактором для падения цен остается напряженная ситуация в Черноморском регионе.
В частности, атаки на российские суда и портовую инфраструктуру усиливают опасения инвесторов по поводу возможных перебоев в глобальных поставках энергоносителей.
Прогнозы аналитиков
Аналитики компании Phillip Nova отмечают, что рынок нефти входит в финальную стадию года в состоянии борьбы между "медвежьими" показателями предложения и кратковременными вспышками цен из-за политических новостей.
Несмотря на периодическое обновление стоимости на фоне конфликтов, общая тенденция остается слабой.
Структурные проблемы, связанные с безжизненным мировым спросом и избытком нефти, продолжают омрачать любые кратковременные риски роста цен.
Напомним, по данным независимого ценового агентства Argus Media, по состоянию на конец декабря 2025 цена на российскую нефть Urals в портах Балтийского моря упала до $34,82 за баррель, а в Черном море — до рекордных $33,17.