Цены на нефть падают: что давит на рынок в конце года

Цены на нефть снизились во вторник из-за новостей о возможной продаже правительством США запасов венесуэльской нефти.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent опустились до 61,94 доллара за баррель, а американская WTI торгуется на уровне 57,87 доллара.

Такая динамика наблюдается после понедельника, когда цены выросли более чем на 2%, показав лучший результат за последние месяцы.

Что влияет на рынок

Основным фактором давления на рынок стали сигналы из США о возможной продаже конфискованной венесуэльской нефти, что сулит увеличение объемов сырья на рынке.

В то же время, сдерживающим фактором для падения цен остается напряженная ситуация в Черноморском регионе.

В частности, атаки на российские суда и портовую инфраструктуру усиливают опасения инвесторов по поводу возможных перебоев в глобальных поставках энергоносителей.

Прогнозы аналитиков

Аналитики компании Phillip Nova отмечают, что рынок нефти входит в финальную стадию года в состоянии борьбы между "медвежьими" показателями предложения и кратковременными вспышками цен из-за политических новостей.

Несмотря на периодическое обновление стоимости на фоне конфликтов, общая тенденция остается слабой.

Структурные проблемы, связанные с безжизненным мировым спросом и избытком нефти, продолжают омрачать любые кратковременные риски роста цен.

Напомним, по данным независимого ценового агентства Argus Media, по состоянию на конец декабря 2025 цена на российскую нефть Urals в портах Балтийского моря упала до $34,82 за баррель, а в Черном море — до рекордных $33,17.