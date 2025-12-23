Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,15

--0,10

EUR

49,49

+0,02

Наличный курс:

USD

42,25

42,15

EUR

49,85

49,67

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Цены на нефть падают: что давит на рынок в конце года

нефть
Нефть подешевела на фоне заявлений Вашингтона / Depositphotos

Цены на нефть снизились во вторник из-за новостей о возможной продаже правительством США запасов венесуэльской нефти.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent опустились до 61,94 доллара за баррель, а американская WTI торгуется на уровне 57,87 доллара.

Такая динамика наблюдается после понедельника, когда цены выросли более чем на 2%, показав лучший результат за последние месяцы.

Что влияет на рынок

Основным фактором давления на рынок стали сигналы из США о возможной продаже конфискованной венесуэльской нефти, что сулит увеличение объемов сырья на рынке.

В то же время, сдерживающим фактором для падения цен остается напряженная ситуация в Черноморском регионе.

В частности, атаки на российские суда и портовую инфраструктуру усиливают опасения инвесторов по поводу возможных перебоев в глобальных поставках энергоносителей.

Прогнозы аналитиков

Аналитики компании Phillip Nova отмечают, что рынок нефти входит в финальную стадию года в состоянии борьбы между "медвежьими" показателями предложения и кратковременными вспышками цен из-за политических новостей.

Несмотря на периодическое обновление стоимости на фоне конфликтов, общая тенденция остается слабой.

Структурные проблемы, связанные с безжизненным мировым спросом и избытком нефти, продолжают омрачать любые кратковременные риски роста цен.

Напомним, по данным независимого ценового агентства Argus Media, по состоянию на конец декабря 2025 цена на российскую нефть Urals в портах Балтийского моря упала до $34,82 за баррель, а в Черном море — до рекордных $33,17.

Автор:
Татьяна Бессараб